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Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтов

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

28 ноября 2020, 06:54

Варианта того, как минимизировать потери для экономики в случае локдауна, сегодня не существует.

карантин,маска
Карантин не спасет экономику, а еще больше ее добьет / УНИАН

Варианта того, как минимизировать потери для экономики в случае локдауна, сегодня не существует. Она уже находится в состоянии коллапса. На это указывает отсутствие поступлений, достаточных для выполнения расходов госбюджета – в казначействе практически нет денег для того, чтобы поддерживать режим финансирования.

Пенсионный фонд тоже в основном финансируется из госбюджета и за счет заимствований. Последнее размещение внутренних облигаций в 16 миллиардов произошло буквально на днях и за счет рефинансирования Нацбанком коммерческих банков. Потому можно предположить, что именно с помощью этих денег осуществляется покупка внутренних и долговых облигаций Минфина. Денег от МВФ не будет, от ЕС – тоже, разместить внешние облигации также не представляется возможным, так как это придется делать под большие проценты и обслуживать их потом будет невозможно.

Потому фактически Украина – банкрот и, если власти введут локдаун, то они до конца добьют экономику в этом году, так как все остановится.

Кроме того, неизвестно состояние местных финансов - власть после выборов сменилась, пришло много новых мэров, новые местные советы, и им тоже сейчас нужно формировать областные и городские бюджеты. Этим еще никто не занимался, так как до сих пор не сверстан бюджет всей страны. К слову, я не уверен, что сами города согласятся вводить у себя локдаун, так как тогда в городах просто начнутся голодовки и необходимо будет вводить карточную систему, как в 90-х.

Читайте такжеКарантин на новогодние праздники - полная чушьКарантин – это бесполезный путь. Если локдаун введут уже со следующей недели, он, с точки зрения уменьшения заболеваемости, ничего не даст, так как эпидемию этим не остановить. Тем более, что эпидемия определяется не только ковидом – в Украине и без него достаточно различных респираторных заболеваний, которые ежегодно в это время обостряются. Конечно, во время ковида необходимо большее обеспечение стационарного режима для людей. Потому нужен не карантин, а перепрофилирование больниц. Но и с этим у нас возникнут проблемы из-за нехватки врачей, так как сфера здравоохранения задолго до коронавируса была разрушена предыдущим режимом.

Если введут локдаун, то экономика окончательно рухнет. Как следствие, будет социальное восстание, революция. Такое уже было в начале XX века, во время "испанки" и к этому все идет и сейчас. И нынешней революции тогда уже будет не избежать.

Потому нельзя вводить никаких локдаунов, нужно действовать другими методами. Но это правительство не понимает, как это сделать – ни Шмыгаль, ни Степанов, ни все остальные просто не способны этим заниматься. Они просто слепо копируют китайские меры, которые для нас неприемлемы и для которых у нас нет ресурса, который есть у самого Китая.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, политолог и экономист, специально для Главреда

коронавирус Олег Соскин новости Украины коронавирус в Украине карантин 2020 локдаун
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