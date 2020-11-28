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Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится

Андрей Головачев

политический эксперт

28 ноября 2020, 09:59

Украинская лавина пришла в движение, нарастая в скорости и увлекая в свой поток все больше заинтересованных участников. И мы еще только в начале пути.

Шмыгаль
В Украине в ближайшее десятилетие все может быть или плохо, или очень плохо / УНИАН

В Европе явно начался период осмысления того, как она накуролесила в Украине. Начался именно в Европе, но не в США, которые в силу своего полурелигиозного имперского мессианства вообще не способны критически оценивать свои действия. Чуть ли не еженедельно то тут, то там в ЕС появляются рефлексивные статьи под общим рефреном: А не наломали ли мы дров в Украине?

Разумеется, наломали. Причем, изрядно.

Результат семилетнего внешнего управления Запада - в стране управленческий хаос и неразбериха без малейших надежд на экономический рост. Причём бардак постоянно нарастает и приводит к тому, что ни у кого уже, даже у Запада, нет власти и никаких реформ уже невозможно провести в принципе. А без реформ - вечная нищета и попрошайничество кредитов.

Попытка Запада реформировать нашу коррумпированную элиту и нашу коррумпированную власть, механически, бездумно внедрить у нас западные институты при условии нереформируемости всего общества, была заранее обречена на полный провал, о чем мне приходилось писать неоднократно. Начинать реформы надо было с реформы сознания общества. Когда измениться сознание общества, тогда изменится и сама власть, но никак не наоборот.

Читайте такжеПочему украинцы остались с голой задницейВ этой связи несколько человек задали мне вопрос: "Когда же в Украине будет лучше?".

Признаться, я даже несколько растерялся. Мне кажется, что такая постановка вопроса сейчас уже некорректна. "Лучше" в Украине уже было. Где-то, наверное, во времена Кучмы и про это можно уже забыть. После того, как Украина подписала Соглашение об Ассоциации, вопросы можно задавать только следующим образом: "Когда в Украине будет хуже? И насколько будет хуже? Как долго будет хуже?"

Честно говоря, что я никогда не верил, что Украина подпишет Соглашение об Ассоциации и неоднократно писал об этом, начиная с 2013 года, т.к. считал это крайне опасной затеей. Моя логика основывалась на том что:

  • само Соглашение было крайне невыгодным для Украины и гарантировало уничтожение (без реальной компенсации) многих отраслей промышленности, падение уровня жизни, безработицу и т.д, что немедленно приводило бы к популизму, росту национализма и напряженности по линии Запад-Восток;
  • реализация Соглашения требовала не менее $70-100 млрд инвестиций только в инфраструктуру, что было невозможно осуществить;
  • политически неразвитое украинское общество было не в состоянии реализовать политическую часть Соглашения, которая требовала проведения демократических реформ, что делало украинскую экономику абсолютно неконкурентоспособной с европейской;
  • разрыв экономических отношений с Россией компенсировать будет реально нечем.

Если же Соглашение будет подписано, писал я, то только под огромным нажимом Запада, что, собственно, и произошло. Причем произошло в самой неудачной форме, в форме цветной революции. Для того, чтобы заставить Украину подписать Соглашение, Запад не удержался и пошел на незаконное устранение Януковича от власти. Чего уж там - будем называть вещи своими именами. Ну, а раз так, то после этого можно забыть про вопрос "Когда в Украине будет лучше? Ответ простой: "В обозримом будущем - никогда".

После того, как Запад пошел на силовое устранение Януковича, он в одностороннем порядке поменял правила игры в отношении Украины и открыл ящик Пандоры. В ответ Россия аннексировала Крым и поддержала начало войны на Донбассе, причем откровенно вялая реакция Запада на такие шаги России подтверждает то, что Запад осознавал свою ответственность и вину за произошедшее.

Читайте такжеПобедил не Майдан, а сцена МайданаВсе это привело к нарастанию национализма в самой Украине и возрождению на официальном уровне культа Бандеры, как основополагающей фигуры украинской государственности. Этим не замедлила воспользоваться Польша и вопрос о неизбежных территориальных претензиях со стороны Польши - это только вопрос времени и повода. Венгрия также находится на низком старте и не пойдет ни на какие компромиссы с Украиной в вопросе защиты своих граждан в Закарпатье, гражданство которым она заблаговременно уже раздала.

Запад нажал на спусковой крючок и украинская лавина пришла в движение, нарастая в скорости и увлекая в свой поток все больше заинтересованных участников. Мы еще только в начале пути. На каком уровне будет зафиксировано новое геополитическое равновесие сил на территории Украины и что останется от нее самой после этого, спрогнозировать в принципе невозможно. Ясно только одно, что в Украине в ближайшее десятилетие все может быть или плохо или очень плохо.

Евромайдан Соглашение об ассоциации падение экономики Андрей Головачев новости Украины
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