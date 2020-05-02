Европа готовится решить вопрос Донбасса за счет Украины

С России готовятся снимать санкции за уступки по Донбассу / Reuters

Некоторое время назад украинские СМИ публиковали одну за другой возмущенные статьи про план 12 шагов, подготовленном РСМД и Группой лидеров евроатлантической безопасности. Возмущение это было вполне резонным, но не смогло и очевидно не могло остановить бомбардировку Киева "мирными планами" от разного рода "платформ" и "организаций", транслирующих откровенно кремлевские нарративы.

Очередным таким примером может служить и опубликованная International Crisis Group первая часть доклада Мир в Украине: Европейская война.

Так, авторы доклада предлагают отказаться от санкционного давления на Россию в его нынешнем виде, которое, по их мнению, никак не приближает урегулирование российско-украинского конфликта. Выходом они видят "начало обсуждения с Россией общеевропейской безопасности, включая региональное и субрегиональное ограничение вооружений, и коррекцию санкционного режима в том случае, если Россия будет способствовать достижению реальных успехов в обеспечении мира".

Читайте такжеЗапад принял твердое решение вытолкнуть Украину в объятия РоссииТерминологический аппарат, используемый авторами "Войны в Европе", направлен на смещение акцентов и размывание истинной роли РФ в происходящем на востоке Украины. Потому что если бы происходящее в ОРДЛО было названо своими именами – агрессия РФ против Украины, осуществляемая как ее регулярными вооруженными силами, так и представителями парамилитарных формирований и НВФ – то конструкция, которой оперируют авторы доклада "Россия ощущает себя наказанной", будет звучать нелепо.

Россия и должна быть наказана за свои действия – любой другой подход будет воспринят ею как зеленый свет для дальнейших агрессивных действий против своих соседей.

А идея смягчения санкций в обмен на шаги к достижению мира на Донбассе – это крайне старая и манипулятивная конструкция, которую РФ задействует от переговоров к переговорам – сначала ставки максимально поднимаются силовым путем, а потом возможность "отката к предыдущей версии" продается Москвой как "серьезный дипломатический успех/шаг к прогрессу".