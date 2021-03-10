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Идея Данилова об английском - очередная бессмысленная фантазия

Вячеслав Чечило

Журналист

10 марта 2021, 08:32

На деле отказ от русского приведет только к еще большему разрыву между бедными и богатыми и падению развития.

Английский язык, студентка
В Украине предложили сделать английский язык вторым государственным / УНИАН

Глава СНБО Данилов заявил, что в Украине русский язык нужно заменить на английский. Потому что Лавров там когда-то чего-то сказал про защиту русскоязычных. Россия, на самом деле, никаких русскоязычных нигде не защищает – в любой стране бывшего СССР про это могут много рассказать. Но суть не в этом. А суть в том, что под видом борьбу с "бурятской угрозой" нас толкают все дальше и дальше в каменный век.

Русский язык – не только "язык врага", но и инструмент, с помощью которого украинцы приобщаются к мировой культуре и науке. Даже в таком их примитивном виде как сериал "Корона" или "Игра престолов", которые если и переведут на украинский, то очень нескоро. Нет, конечно, без сериалов прожить можно. Но есть и более важные вещи.

Читайте такжеПоломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республикиШансы на то, что хорошую книгу по микробиологии переведут на русский язык, очень высоки. Шансы на то, что ее переведут на украинский – стремятся к нулю. Таким образом серьезные ученые, толковые студенты из богатых семей, где английский учат с детства, прочитают ее в оригинале. Остальные не прочитают ее вовсе. И так во всех остальных сферах. Потому что "давайте все перейдем на английский" - это легко сказать (сам Данилов, кстати, уверен, его не знает), но трудно выполнить. Это годы и многомиллиардные вливания в систему образования, которые никто, конечно же, делать не будет. Это очередная байка из серии "а давайте вступим в ЕС".

По факту отказ от русского приведет лишь к тому, что пропасть между обеспеченными и необеспеченными увеличится еще больше, а общий уровень развития страны упадет еще ниже. Будет узкая прослойка "англоязычной" аристократии и необразованные серые массы мойщиков польских унитазов. Страна-мечта Данилова в реальности выглядит именно так.

русский язык английский язык Вячеслав Чечило новости Украины Алексей Данилов
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