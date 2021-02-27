Как Зеленскому выиграть войну против Порошенко и Медведчука

Зеленский объявил войну Порошенко и Медведчуку / BBC.com

Когда ты объявляешь войну, сильному противнику, надо хорошо осознавать хватит ли у тебя сил и ресурсов победить противника. Способен ли ты победить сильного врага, особенно если придется вести войну на два фронта? И как настойчиво ты готов идти к победе.

Я абсолютно согласен с моими коллегами, которые уверены, что Владимир Зеленский нанес удар не только по Медведчуку, воевать придется со связкой двух политиков, представителей украинского теневого государства - с Медведчуком и Порошенко.

Эти давние партнеры, многие годы успешно пользуются известным правилом политических игроков: "Разделяй и властвуй". Порошенко пытается консолидировать вокруг себя патриотически настроенных проукраинских избирателей, а Медведчук собирает вокруг себя тоскующих по советскому прошлому и сторонников мира и дружбы с северным соседом. Эта игра по расколу страны выгодна обоим и поддерживается обоими. Как это делали и раньше украинские политики, раскалывая Украину по линии Днепра на Запад и Восток, а затем, встретившись в кабинетах власти, договаривались о своих интересах

Крепкое союзничество Порошенко и Медведчука, кроме уже имеющихся фактов, подтверждают и опубликованные в СМИ записи разговоров кума Путина с Сурковым.

Не надо быть серьезным расследователем, чтобы видеть явно выпирающие факты. Политический труп Медведчука уже несли хоронить на кладбище истории. До 2014 у него практически не было историй успеха. Даже будучи на вершине власти политические проекты Медведчука не взлетали - ни СДПУ(о), Ни "НеТАК!", ни "Украинский выбор". Реанимировал его и вернул в политическую жизнь Украины именно Порошенко. А когда-то в 1989 году именно Медведчук привёл молодого Прошенко в большую политику в своей партии СДПУ(о). И вот в 2014 году Петр Алексеевич пригодился куму Путина, дал своему бывшему лидеру официальный статус переговорщика с Кремлем, позволил обзавестись партией ОПЗЖ, скоординировать объединительный процесс пророссийских политсил. Порошенко обеспечил Медведчука финансовой базой, передав в его собственность нефтепродуктопровод и организовав при помощи СБУ его приоритет на рынке сжиженного газа.

Читайте такжеКак Порошенко цинично предал своего партнера МедведчукаПользуясь прокуратурой и СБУ Порошенко, помогал Медведчуку взять под контроль телеканалы 112, Newsone и ZIK, а себе отжал "Прямой". Кстати, весь этот единый холдинг телеканалов выстраивала одна команда российского продюсера Семенова, которому Петр Алексеевич секретным указом подарил украинское гражданство.

Казалось бы, начало войны, которую затеял Зеленский, поразило своей неожиданностью и сильно ударило по ним обоим. Это вызвало злость семьи Медведчука, заявление Оксане Марченко о ее переходе из шоу-бизнеса в политику и советские песни Рабиновича в Раде.

Обескураженный Порошенко притих и ринулся спасать "Прямой", разоблачив свое многолетнее вранье о том, что им владеет его соратник бывший скандальный регионал Макеенко, а не он сам. Его сторонники оказались в легком замешательстве. Ведь опытный и патриотичный "сывочолый гетьман" оказался куда слабее "пророссийского наркомана" Зеленского. И некоторые избиратели Петра Алексеевича уже начали было всерьез похваливать и поглядывать в сторону Владимира Александровича.

Но события, связанные с делом Стерненко, резко поменяли ситуацию. Теперь сторонники Петра Алексеевича и радикальные патриоты вновь консолидированы и готовы к протестам. Явно неправомерное и несправедливое решение прогнившей судебной системы, которую, кстати, "реформировал" Порошенко, снова поставило Зеленского на растяжку. Теперь ему придется воевать на два фронта, а в такой войне, как мы знаем, редко побеждают.

Да и будем честными – силы у президента Зеленского не те. Хорошо, что рядом с ним оказался такой человек, как, например, секретарь СНБО Алексей Данилов – благодаря которому и были приняты жесткие решения по Медведчуку и компании. Но это скорее исключение из правил.

Читайте такжеПочему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти бокомЗеленский остается слабым президентом. Во-первых, потому что у него нет ни плана, ни стратегии, ни видения того, как Украину выводить из затяжного букета кризисов: политического, экономического, военного, социального и пр.

Во-вторых, он не понимает истинных причин этих кризисов – а одной из главных причин является то, что в стране продолжает работать теневое государство, главными бенифициарами которого являются украинский правящий класс - сословия и кланы крупных олигархов и региональных феодалов, касты судей, налоговиков, прокуроров, различного рода чиновников и чиновничков, силовиков и сбушников.

В-третьих, у него нет сильной и компетентной команды, на которую он мог бы опереться – часть из тех, кто сейчас его окружают, больше подставляют президента и являются такими же токсичными персонами, как Медведчук и Порошенко, только рангом поменьше и известностью пониже. Власть при Зеленском и вокруг него захватили безликие представители среднего звена, клерки теневого государства, которые существовали при многих властях и президентах.

Ну и в-четвертых - плохая ситуация в Раде. Собственная фракция оказалась не надежной и переполненной группами влияния и лоббистами совсем не лояльными к президенту.

Что же ему делать, чтобы победить в этой войне?

Прежде всего, безусловно, сконцентрировать боевые действия на одном фронте. Ему надо лично вмешаться в ситуацию со Стерненко – как его кто не обвинял в ручном управлении и действиях вне законов. В этой стране нет законов, нет работающей судебной системы – и по сути, сейчас только и остается надежда на это самое ручное управление президента, как на последнюю инстанцию справедливости, которой для большинства украинцев всегда и был президент.

Я не готов судить о том, виновен ли Стерненко или нет. Но то, что судебному решению по его делу большая часть активных украинских граждан не доверяют - это для меня очевидно. И прокурор, и судья, которые выносили это решение, сами должны сидеть в тюрьме, чтобы в этой стране работали законы. Что бы прийти к такому выводу достаточно посмотреть их "боевой путь" за последние годы.

Читайте такжеПокупка Прямого - самострел политтехнологов ПорошенкоНо, говоря о поле битвы, речь идет не только о двух фронтах – условно проукраинском и пророссийском. Есть еще один очень важный фронт, который в свое время дал львиную долю поддержки Зеленскому – тогда еще кандидату в президенты. Это фронт обычных граждан, для которых их уровень жизни куда важнее всех этих разборок между Европой и Россией, между правыми и левыми, между социал-демократами и либертарианцами. На этом фронте больше думают не о судьбе Стерненко, а про пенсии, зарплаты, тарифы. Именно эти люди в разгар морозов выходили в Лубнах перекрывать трассу Киев-Харьков в знак протеста против того, что сейчас творится с ценами на газ. Когда у тебя нет средств обогреть свой дом - остается только одно - идти греться у костров протеста.

И когда ты объявляешь войну сильной преступной группировке, которая привыкла эксплуатировать активы страны уже многие годы, - тебе нужны сильные союзники и хорошая команда.

Прежде всего, нужно провести чистку у себя в рядах. Слабое правительство во главе со Шмыгалем, налоговики во главе с Гетманцевым, которые привыкли видеть в бизнесе дойную корову для бюджета, любители миллионных премий и подобные им персонажи, которые вовсе не бедствуют, но предлагают народу жить за чертой бедности. Такие люди ведут президента в пропасть.

Распускать Раду Зеленскому не выгодно. Лучше приводить в чувство свою фракцию. Внеочередные выборы больше не дадут ему парламентского большинства. А вот сменить правительство и найти в Раде союзников, возможно, стоит. И новое правительство должно быть не просто назначено из лояльных к нему людей. Оно должно быть коалиционным. В Раде такую коалицию "Слуги народа" могут создать с "Батьківщиной" и "Голосом", если там хватит мудрости и сил пойти на такой шаг. По другую сторону баррикад останутся те, кто там и так давно находится вместе, сегодня тайно, а завтра явно - ОПЗЖ и ЕС.