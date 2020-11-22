Карантин на новогодние праздники поставит на колени всю страну

Новогодние праздники - последний шанс бизнеса хоть что-то заработать / УНИАН

Власть ждёт 30 000 заражений и готовится закрывать Украину в середине декабря. К сожалению.

Мало кто во власти когда-либо занимался реальным бизнесом. Мало кто из них был операционным директором, менеджером на проценте, стоял за прилавком или жил на чаевые.

Мало кто из них знает настоящую важность и ценность Нового Года для работающих людей.

15.12-31.12 - эти две недели во многих сферах - это самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях - реальный шанс пережить все это и выжить.

Для многих - это последняя возможность попытаться окупить все убытки этого года. Это последняя попытка выйти из долгов и выжить. Это последний шанс воспользоваться повышенным спросом и хоть немного заработать.

Сотни сфер ждут и готовятся. Продавцы ждут премии от увеличенных выторгов. Официанты ждут щедрые чаевые от новогодних корпоративов. Менеджеры ждут проценты от увеличенных декабрьских отгрузок. Логисты и транспортники ждут вал заказов от перевозки импорта и доставки новогодних заказов. Заводы, фабрики, цеха и мануфактуры работают в склад и ждут повышенный спрос.

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Там наверху они думают - да какая разница когда закрыть страну - 25 ноября или 15 декабря.

Но здесь, у ходящих по земле людей, болит голова от десятков вопросов:

Брать дополнительных работников на декабрь или забить?

Делать последние закупки или забить?

Вкладывать отложенное "на чёрный день" в товар или забить?

Дотянуть до выторгов декабря, чтобы выжить или уже сейчас закрыться и забить?

Рассчитывать ещё на новогодний доход или уже сейчас идти на биржу?

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Если все равно придётся закрывать - закрывайте лучше прямо сейчас. Не ждите середины декабря.

Если вы это сделаете сейчас, то не только собьёте темпы заражения, но и дадите возможность людям хоть что-то заработать на Рождество и Новый Год.

Если же закроете всех 15 декабря - добьёте не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну.

Думать вам нечем. Поэтому, просто поверьте на слово и ДелайТе.