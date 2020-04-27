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Трагедия двух маленьких диктаторов: как планы Путина и Ким Чен Ына пошли прахом

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

27 апреля 2020, 11:45публикуется на языке оригинала

Мир показал полное равнодушие к шантажу и планам двух диктаторов.

Путин, Ким Чен Ын
Планы Путина и Ким Чен Ына провалились / Reuters

Одному из них – Ким Чен Ыну (35 лет) власть досталась по наследству от папы, тоже северно-корейского диктатора. Другой авторитарный лидер - Владимир Путин (67 лет) упорно шел к власти и за 20 лет власти сумел построить в России самую эффективную авторитарную систему.

Оба лидера - лучшие представители авторитарного "интернационала" 21 века. Без них не обходится не один международный кризис или авантюра. Оба политических лидера собирались править еще долго, поэтому оба стали отрыто угрожать миру и навязывать свои условия международного сосуществования.

Путин совершил агрессию против Украины, а Ким Чен Ын успешно строил атомную бомбу и запускал баллистические ракеты в сторону сытых Японии и Южной Кореи. И это в свои 35 лет, при живом президенте США Трампе (75 лет), который уговаривал его этого не делать. Но северно-корейский диктатор не слушался. Он хотел, чтобы его уважали или боялись как Путина, у которого слабая экономика, но есть могущественное ракетно-ядерное оружие.

Читайте такжеПочему Путин на самом деле сбежал в кустыНо в мире, что-то пошло не так – вдруг неожиданно возникла пандемия коронавируса, чудовищный нефтяной кризис, страшный международный экономический обвал, а главное - полное равнодушие к шантажу и планам двух маленьким диктаторов.

И тут оба лидера - Путин и Ким Чен Ын, растерялись и затаились в своих правительственных бункерах, схронах до лучших времен. Это было необычно и тревожно, ибо счастливые народы России и Северной Кореи привыкли видеть каждый день своих правителей на экранах телевизоров. Своего вечного правителя Путина благодарная Россия видела уже двадцать лет подряд, а недавно произошло радостное обнуление этого срока и все началось сначала. К такому же результату готовились и граждане Северной Кореи. Ведь их правителю всего 35 лет, а он уже такой же крутой как Путин.

Мир собирался еще долго терпеть авторитарные замашки и выходки этих двух маленьких диктаторов, партнеров по международным кризисам. Но, неожиданно для всех, один из них - Ким Чен Ын, не смотря на молодость и перспективность, не выдержал и скоропостижно скончался.

Другой авторитарный правитель - Путин был потрясен смертью друга и соратника по международным авантюрам , но выдержал. Кажется, он успешно пережил эпидемию коронавируса и не боится экономической катастрофы своей страны, но к своему удивлению, он вдруг оказался в другой России, которая уже не слишком в нем нуждается. После смерти молодого партнера Ким Чен Ына теперь у российского президента две проблемы, как неожиданно не заболеть и как заставить Россию вновь поверить в его удачу, и бояться за свое будущее без Путина.

Виктор Небоженко Ким Чен Ын Владимир Путин коронавирус новости России
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