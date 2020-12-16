Когда вместо мозгов - ностальгия: почему нельзя запрещать российскую вакцину

Украинцы должны иметь право выбрать себе вакцину/ Reuters

Если по каким-то культурно-историческим аспектам дискуссии в нашем обществе возможны, то в отношении применяемых вакцин их не может быть в принципе.

Существует нормативный порядок, предусматривающих наличие клинических испытаний и соответствующих сертификаций. Поэтому должен быть один порядок по отношению ко всем вакцинам, независимо от происхождения. А далее необходимо реализовать конституционное право граждан Украины на выбор — и пусть каждый выберет, какая из прошедших все проверки вакцин ему больше нравится.

Да, очевидно, что российская вакцина окажется ниже по цене (и настолько ниже по качеству, особенно, если ее начнут производить в Украине в авральных условиях). И не надо этого бояться. Все равно российский "Спутник V" выберут, в основном, русскоязычные граждане пенсионного возраста. Потому что "Москва — столица нашей великой родины!" - это их молодость, и это не выковырять, пускай Кремль даже начнет бомбить Украину, как Сирию. Но эти люди, у которых вместо мозгов ностальгия, и так голосуют за ОПЗЖ в разных ее вариантах, так что электорат Виктора Медведчука не увеличится, и технология политической спекуляции на эпидемии и вакцине не сработает.

Читайте такжеПочему Путин испугался привиться своей вакцинойКстати, требовать запрета ОПЗЖ могут только откровенно тупые люди либо сознательные враги Украины. Потому что подобные действия, тем более, без объявления войны или чрезвычайного положения (а время для этого упущено!) не предусмотрены Конституцией Украины и не будут восприняты мировым сообществом, без финансовой помощи которого Россия нас подгребет под себя просто экономически. Нет, крест на демонстративно пропутинской политике ОПЗЖ может поставить только безусловно успешная, процветающая Украина. Тогда нынешний пророссийский вектор станет маргинальным и бесперспективным.

Если вернутся к теме, то лично я вообще отношусь к вакцинации от коронавируса весьма скептически. И дело вовсе не в гражданстве вакцин. Коронавирус — не корь, он крайне изменчив, и мне трудно представить, что возможна вакцина, закрывающая все эти вирусные мутации. А в таком случае зачем дергаться?