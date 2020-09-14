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Лукашенко подпишет в бункере Путина унизительный мир

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

14 сентября 2020, 11:15

В Кремле ждут безоговорочной капитуляции, а Лукашенко будет выторговывать какие-то условия для нее

Путин, Лукашенко
Лукашенко полетел к Путину сдаваться / Reuters

Цель сегодняшней поездки Александра Лукашенко в Москву известна - варианты сдачи Беларуси. Ничего другого с Лукашенко обсуждать не будут. Аннексия Беларуси решает для режима Путина несколько текущих проблем.

Во-первых, появляется вариант остаться у власти, но уже в качестве руководителя Союзного государства. В этом сценарии формально Беларусь так и останется суверенной и независимой, но только по статусу. Фактически это будет та же самая Южная Осетия, ДНР-ЛНР, Абхазия, а править ею будут назначенные в Кремле марионетки.

Во-вторых, аннексия Беларуси - это захват ее активов и перераспределение их между российскими олигархическими кланами. Подпитка внешним ресурсом. Будущее белорусской промышленности в таком случае известно и повторит судьбу российской, украинской и других подобных - из цепочек добавленной стоимости будут вырваны с мясом все приносящие доход, а "убыточные" - ликвидированы. Правда, именно это и приведет к тому, что "доходные" участки в будущем также станут убыточными, но саранча мало беспокоится о том, что останется после нее - она жрет прямо сейчас и то, что перед жвалами.

Читайте такжеМосква готовит к встрече с Лукашенко "подарок"Белорусский IT-сектор - кстати, то немногое, что безо всяких скидок можно поставить в заслугу режиму Лукашенко, как попытку развития - будет подмят под себя российскими спецслужбами, для которых эта сфера принципиальна - здесь и политический контроль, и коммерческий интерес.

Фоном для поездки Лукашенко стали новые протесты. Вообще, самое интересное, что пока они строго наруку именно Кремлю. Лукашенко, который ничего не может сделать уже месяц с людьми, которые твердо намерены стоять до конца, почти утратил свои позиции в торге с Москвой. Правда, считать, что белорусские протесты инспирированы какими-то технологами из кремлевской АП для снижения ресурса Лукашенко на переговорах, явно не приходится - не их уровень. Попытаться использовать объективные процессы они еще могут, но создать их - за гранью возможностей нынешнего Кремля.

Основа всех "цветных" революций - политика "мягкой силы", внесение в чужой социум иных для него смыслов. У кремлевских и для своей страны смыслов нет, что уж говорить про другие.

Читайте такжеЛукашенко готовится соскочить с поезда, летящего под откосПонятно, что в Кремле ждут безоговорочной капитуляции, Лукашенко же будет выторговывать какие-то условия для нее. Но поражение уже предопределено. Модель Лукашенко базировалась на крайне шатком основании - подпиткой белорусской стагнации внешним ресурсом. Кризис - вначале мировой экономический, а теперь и резкое обострение его в ходе "пандемии" обрушили и "стабильность", и модель, и шансы на ее воспроизводство. Армия Венка не пришла, Берлин приходится сдавать. А отступать некуда - Лукашенко сам своими руками выжег политическую поляну Белоруссии, в которой нет оппозиции, а значит - некому передавать власть и ответственность. Приходится ехать в Карлхорст и подписывать унизительный мир.

"Пушка сдохла, все, п*здец. Больше нечем отбиваться. Что ж, закурим, брат-боец. Нам от смерти не съ*баться"

Эль Мюрид Александр Лукашенко новости Беларуси Владимир Путин
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