Людоед Путин погрузил Россию в мрачное Средневековье

Путин наслаждается убийствами своих врагов / Reuters

Для всего мира император Жан Бедель Бокасса остается мрачнейшим образом наихудшей из современных диктатур. В холодильниках его дворца, после свержения тирана в сентябре 1979 г., нашли куски человеческих тел. На суде Бокасса уверял судей, что он хранил эти останки дабы набраться силы жертв, а отнюдь не для гастрономических утех. Но любой религиевед знает, что именно вкушение сердца, печени и иной плоти врагов - извечный магический прием для приобщения их силе. Так что Бокасса всё же был людоедом, пусть и с "религиозными мотивациями". Он был приговорен к смерти за иное - многочисленные политические убийства, присвоение государственных средств в особо крупных размерах, узурпацию власти.

Попытка убийства Алексея Навального, да еще боевыми ядами, говорит о том, что дух центральноафриканского диктатора воплотился в правителях России. Убийство политических оппонентов и личных врагов, кого пулями в спину под стенами Кремля, кого ядом, убийство неугодных журналистов и личных врагов от Павла Хлебникова до Литвиненко и Скрипалей - разве это не религиозно-политическое людоедство?

Читайте такжеОтравление Навального показало, что путинская РФ опасна для всего мираБокасса сам с наслаждением пытал своих врагов, насиловал их, чтобы насытиться их силой. Попускающий пытки по всей стране "гарант Конституции" разве поступает не так же? А его белорусский дружок, отдавший приказ быть демонстрантов смертным боем? И разве то, что г-н Путин и г-н Песков боятся пуще чумы произнести имя Алексея Навального не говорит о магических установках их сознания - назовешь имя врага и он возвысится над тобой - это религиеведам тоже хорошо известный феномен.

Больная и страшная власть Бокассы и не менее больная и страшная власть нынешних правителей России - позор и ужас для подвластного народа. Это уровень, где уже нет политики, а есть только паранойя, как у стареющего Сталина с его врачами-убийцами, как у Ивана Грозного с опричными казнями в Александровой слободе, как у Генриха VIII с надругательствами над епископами и монахами, да и над собственными женами...

Как и в случае с Бокассой, в наше время россияне погрузились в самое мрачное Средневековье. Это погружение шло давно, со взрывов домов, с беспредела чеченской войны, с Норд-Оста, с Беслана. Постепенно нарастал масштаб кровавого безумия, чтобы в ужасный день в конце августа всё стало ясно вполне.

Россияне живут не в Российской Федерации, не в авторитарном даже государстве, они живут в бокассятнике, где всё возможно для правителей ради сохранения ими власти и так, ради прихоти или дикого суеверия.

Читайте такжеКто и зачем отравил НавальногоДля всех еще сомневавшихся попытка убийства Алексея Навального подвела черту. Теперь те, кто обеспечивают стабильность власти должны понимать, что обеспечивают власть людоедов, те, кто принимают из рук власти почетные звания и награды, гранты и иные подарки - принимают их из рук людоедов. Тот, кто водит дружбу с людоедами не должен удивляться, если поланчевать решат им. - "Товарищ Сталин, произошла ужасная ошибка..." - Помните? - Людоед, осклабясь, только попыхивал своей трубочкой, читая эти вопли отчаяния своих друзей...

Вчера - Борис Немцов, сегодня - Алексей Навальный, завтра - может быть я, может быть вы, может быть - любой.