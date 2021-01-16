Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти

Локдаун в Украине - полная импотенция власти / УНИАН

Единственным результатом недолокдауна в Украине будет полная, окончательная девальвация власти.

Потому, что кто-то работает, а остальных штрафуют.

Потому, что берут взятки и разрешают работать по-тихому.

Потому, что количество заболевших всё равно растёт, а количество тестируемых падает.

Потому, что цирк с вакцинами продолжается и покупают по предоплате китайскую с самой низкой эффективностью, но по самой высокой цене.

Потому, что другие страны уже массово вакцинируются, а в Украине только разговоры.

Потому, что каждый продолжает выживать в одиночку, не рассчитывая на помощь, кредиты, рассрочки аренды и поддержку.

Потому, что как только откроют границы, люди уедут массово, смотреть на этот маразм и жить в нём желания, конечно, нет.

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В Польше, например, бесплатно вакцинируют украинских заробитчан.

Внимание, не своих граждан, а граждан Украины, которые делают польскую экономику сильнее, ослабив свою экономику своим отъездом.

Потому ещё, что нет нормальной реакции и участия руководителей, а есть набор маловнятных постов и фото с лыжных склонов, когда большинство малого бизнеса думает как не обанкротиться, в связи с карантином.

Потому, ещё, что все решения сильно тупые и нелогичные, как и лица их принимающие.

Ничего нового.

Всё как всегда.

Просто все эти карантины ускорили процессы и явно показали всю глубину лузерства!