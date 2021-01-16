УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

16 января 2021, 08:23

Глупее последних решений только лица, которые их принимали.

карантин, локдаун
Локдаун в Украине - полная импотенция власти / УНИАН

Единственным результатом недолокдауна в Украине будет полная, окончательная девальвация власти.

Потому, что кто-то работает, а остальных штрафуют.

Потому, что берут взятки и разрешают работать по-тихому.

Потому, что количество заболевших всё равно растёт, а количество тестируемых падает.

Потому, что цирк с вакцинами продолжается и покупают по предоплате китайскую с самой низкой эффективностью, но по самой высокой цене.

Потому, что другие страны уже массово вакцинируются, а в Украине только разговоры.

Потому, что каждый продолжает выживать в одиночку, не рассчитывая на помощь, кредиты, рассрочки аренды и поддержку.

Потому, что как только откроют границы, люди уедут массово, смотреть на этот маразм и жить в нём желания, конечно, нет.

Читайте такжеПрезидентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация

В Польше, например, бесплатно вакцинируют украинских заробитчан.

Внимание, не своих граждан, а граждан Украины, которые делают польскую экономику сильнее, ослабив свою экономику своим отъездом.

Потому ещё, что нет нормальной реакции и участия руководителей, а есть набор маловнятных постов и фото с лыжных склонов, когда большинство малого бизнеса думает как не обанкротиться, в связи с карантином.

Потому, ещё, что все решения сильно тупые и нелогичные, как и лица их принимающие.

Ничего нового.

Всё как всегда.

Просто все эти карантины ускорили процессы и явно показали всю глубину лузерства!

Евгений Черняк коронавирус в Украине карантин в Украине локдаун
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Что определит дальнейшую судьбу ЗеленскогоЧто определит дальнейшую судьбу Зеленского Сывочолый гетьман или «болонка Нуланд» – кто в Украине станет фаворитом БайденаСывочолый гетьман или "болонка Нуланд" – кто в Украине станет фаворитом Байдена Прежних США уже не будет – или два президента, или войнаПрежних США уже не будет – или два президента, или война "Здесь больше нечего спасать": как нам строят цифровой концлагерь"Здесь больше нечего спасать": как нам строят цифровой концлагерь Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нетАмериканцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет
Следующий материал

Последние новости

09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:41
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
Реклама
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:36
Гороскоп на 17 января для всех: новое место, перекройка себя и полоса препятствий Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
06:55
Украинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко мнение
06:30
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Видео
06:02
Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт Видео
05:27
Крах карьеры Трампа: эксперт раскрыл планы врагов президента США Видео
05:03
Эксперт объяснил, почему Трампа забанили в соцсетях Видео
04:22
Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото
03:50
Эксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции Видео
03:01
В Steam началась распродажа культовой серии шутеров Far Cry – скидки до 80% Видео
02:14
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
Реклама
00:55
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
00:19
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
15 января, пятница
23:57
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов превысило 8 тыс. Видео
23:55
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
23:31
В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение
23:28
Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген Видео
23:10
В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр Фото Видео
22:57
От экстремальных морозов до оттепели: синоптик дал неожиданный прогноз до февраля Видео
22:54
ВОЗ решительно призвала отказаться от "вакционализма"
22:44
Новый карантин в Украине: врач оценила ситуацию и сделала заявление Видео
22:17
Штрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров" Видео
22:11
Стоит ли окунаться в прорубь на Крещение: в ПЦУ дали ответ
21:36
США ввели санкции против Xiaomi и других китайских компаний - список
21:25
Северный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода Видео
21:08
"Тишина" с погибшими и ранеными: Зеленский рассказал Меркель об отсутствии прогресса по Донбассу Видео
21:04
Трагическая гибель сына Геннадия Корбана: появились новые подробности Видео
20:46
Что будет с субсидиями из-за новых тарифов на газ: в Кабмине раскрыли планы Видео
20:44
Раковые родинки: что нужно знать Видео
20:27
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
20:23
Паспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам Видео
Реклама
20:15
Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу Видео
20:15
Крайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметы Видео
20:05
Израильский врач рассказал, как в Украину могла попасть нелегальная вакцина
19:58
Жена Порошенко сообщила о хранящихся дома сотнях миллионов наличными Видео
19:58
Telltale Games перевыпустит одну из своих самых популярных серий Видео
19:32
СМИ узнали о планах Трампа покинуть Вашингтон: названа дата Видео
19:32
Пиво, как лекарство: в чем преимущества пенного напитка Видео
19:29
В Минобразования пояснили, чем заменят "красный диплом" Видео
19:16
Витренко спрогнозировал цену на газ по окончании отопительного сезона Видео
19:05
В США резко отреагировали на задержания оккупантами крымских татар
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять