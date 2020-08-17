Главная проблема Беларуси

Светлана Тихановская не может стать национальным лидером / Reuters

Светлана Тихановская заявила, что она готова действовать как национальный лидер…Понимаете, уже из самой формы этого заявления очевидно, что никаким общенациональным лидером она не является и являться не может. В такие переломные моменты надо быть, а не казаться. Надо быть лидером, чтобы ни у кого не возникало сомнений, а не объявлять, что ты готова лидера изображать.

Совершенно очевидно, что Тихановскую кукловодят те, кто намерены извлечь политическую и материальную выгоду из ситуации в Беларуси, кукловодят и граждане Беларуси (муж Тихановской наверняка), и внешние партнеры.

Отсутствие национального лидера — это главная проблема протестов в Беларуси.

Такой фигурой может быть интеллектуальный и моральный авторитет каким был в Чехии Вацлав Гавел. Это может быть лидер организующий как Лех Валенса в Польше. В любом случае, он должен знать и публично заявлять о стратегических целях протестов. Те же Виктор Ющенко и Петр Порошенко безудержно фантазировали о своих стратегических целях, но эти цели таки были заявлены — путь в Европу, борьба с коррупцией, национальное самоопределение.

При отсутствии национального лидера Александр Лукашенко не ощущает угрозы. Беларусы протестуют под лозунгами "Уходи!, а Лукашенко не уходит и не собирается уходить.

Читайте такжеПиррова победа Лукашенко: что будет с Беларусью, если батька останетсяПосле 26 лет авторитарного правления его можно только сместить, объявить и.о. президента премьера или спикера парламента (это, кстати, люди Лукашенко) и проводить новые выборы. Но для этого на сторону протестующих должны перейти силовики и армия. А под кого перейти? Под жену блогера, оказавшуюся на этом месте исключительно волею обстоятельств и смыслящую в государственном управлении еще меньше, чем один недавний телевизионный комик по соседству? Даже не смешно.

И бежать Лукашенко пока не намерен. Тот же Виктор Янукович реально боялся расправы, в его окружении циркулировали легенды о каких-то обстрелах президентского кортежа и готовящихся покушениях, от которых Владимир Путин его "спас", эвакуировав в Россию.

Лукашенко угрозы жизни и здоровью пока не ощущает. Максимум, что ему грозит — экономическая нестабильность как следствие протестов и забастовок, что может радикализировать ситуацию. Поэтому он обращается за помощью к Путину, который охотно поможет додавить протесты, когда они естественно пойдут на спад от усталости беларусов, также подкинет денег на выплаты бюджетникам, сохраняющим верность режиму Лукашенко.

Читайте такжеУ Беларуси есть два сценария: плохой и плохойИ далее все по очевидному сценарию: поглощение недоимперией Беларуси в той или иной форме. В этой ситуации Украине надо максимально показывать зубы, наезжать на Беларусь, благо повод с вагнеровцами есть, поддерживать протестующих и влиять, чтобы в руководстве Беларуси оказались люди, дружественные нам.

Но это опять разговор о сильном национальном лидере — интеллектуальном и организующим — которого фактически нет не только в Беларуси, но и в Украине (и не было, не надо стонать про АрМоВир).