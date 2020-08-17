Главная проблема Беларуси

При отсутствии национального лидера Александр Лукашенко не ощущает угрозы.
Светлана Тихановская заявила, что она готова действовать как национальный лидер…Понимаете, уже из самой формы этого заявления очевидно, что никаким общенациональным лидером она не является и являться не может. В такие переломные моменты надо быть, а не казаться. Надо быть лидером, чтобы ни у кого не возникало сомнений, а не объявлять, что ты готова лидера изображать.
Совершенно очевидно, что Тихановскую кукловодят те, кто намерены извлечь политическую и материальную выгоду из ситуации в Беларуси, кукловодят и граждане Беларуси (муж Тихановской наверняка), и внешние партнеры.
Отсутствие национального лидера — это главная проблема протестов в Беларуси.
Такой фигурой может быть интеллектуальный и моральный авторитет каким был в Чехии Вацлав Гавел. Это может быть лидер организующий как Лех Валенса в Польше. В любом случае, он должен знать и публично заявлять о стратегических целях протестов. Те же Виктор Ющенко и Петр Порошенко безудержно фантазировали о своих стратегических целях, но эти цели таки были заявлены — путь в Европу, борьба с коррупцией, национальное самоопределение.
При отсутствии национального лидера Александр Лукашенко не ощущает угрозы. Беларусы протестуют под лозунгами "Уходи!, а Лукашенко не уходит и не собирается уходить.
Читайте такжеПиррова победа Лукашенко: что будет с Беларусью, если батька останетсяПосле 26 лет авторитарного правления его можно только сместить, объявить и.о. президента премьера или спикера парламента (это, кстати, люди Лукашенко) и проводить новые выборы. Но для этого на сторону протестующих должны перейти силовики и армия. А под кого перейти? Под жену блогера, оказавшуюся на этом месте исключительно волею обстоятельств и смыслящую в государственном управлении еще меньше, чем один недавний телевизионный комик по соседству? Даже не смешно.
И бежать Лукашенко пока не намерен. Тот же Виктор Янукович реально боялся расправы, в его окружении циркулировали легенды о каких-то обстрелах президентского кортежа и готовящихся покушениях, от которых Владимир Путин его "спас", эвакуировав в Россию.
Лукашенко угрозы жизни и здоровью пока не ощущает. Максимум, что ему грозит — экономическая нестабильность как следствие протестов и забастовок, что может радикализировать ситуацию. Поэтому он обращается за помощью к Путину, который охотно поможет додавить протесты, когда они естественно пойдут на спад от усталости беларусов, также подкинет денег на выплаты бюджетникам, сохраняющим верность режиму Лукашенко.
Читайте такжеУ Беларуси есть два сценария: плохой и плохойИ далее все по очевидному сценарию: поглощение недоимперией Беларуси в той или иной форме. В этой ситуации Украине надо максимально показывать зубы, наезжать на Беларусь, благо повод с вагнеровцами есть, поддерживать протестующих и влиять, чтобы в руководстве Беларуси оказались люди, дружественные нам.
Но это опять разговор о сильном национальном лидере — интеллектуальном и организующим — которого фактически нет не только в Беларуси, но и в Украине (и не было, не надо стонать про АрМоВир).