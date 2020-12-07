Обама готовится стать теневым президентом США

Обама станет серым кардиналом при Байдене/ Reuters

Вполне возможно, что каденция Джо Байдена будет проходить в несколько необычном для Америки формате, когда не слишком дееспособный президент будет символизировать, деятельный и молодой вице-президент Камала Харис станет центром аппаратной работы, а реальные решения будет принимать предыдущий демократ-президент Барак Обама.

Активность Обамы в эту предвыборную гонку существенно выше стандартной активности бывших президентов, помогающих кандидатам-однопартийцам. Фактически Обама и проводил эту кампанию и более того - даже сейчас он челночит в Джорджию, где проходит второй тур по выборам в Сенат. Для демпартии победа важна, так как она позволяет создать паритет 50:50 в Сенате при председательстве вице-президента Камалы Харис. Сейчас у демократов 48 голосов в Сенате, им нужно выиграть два места, а республиканцам - не проиграть хотя бы в одном из двух оставшихся штатов.

В Джорджию от республиканцев поехал Трамп, а от демократов - именно Обама. Он сегодня - самый авторитетный демократ в Америке, и именно он двигает всю конструкцию выборной кампании. Что, в общем-то, вполне объяснимо: возраст Обамы - самый расцвет для политика, а свою игру он уже сыграл. Возможно, поэтому он осваивает для себя роль теневого руководителя, и, кстати, довольно успешно.

Читайте такжеКакой будет судьба Украины при БайденеНужно отметить, что Байден, хотя и ограничен рамками, не позволяющими ему высказываться по вопросам внутренней и внешней политики - в Штатах есть такая условность для президента, избранного, но еще не принесшего присягу (а Байден ко всему еще и не до конца избран), но тем не менее допускает намеки и иносказания, которые не оставляют сомнений - все прежние программы и проекты Обамы будут снова перезапущены. Видимо, с определенными коррективами, так как за 4 года Трампа кое-что изменилось, но курс уже примерно понятен.

Нынешняя история с "пандемией", между прочим, тоже входила в перечень проектов и программ, которые были озвучены при Обаме. Во всяком случае, он не просто так называл вирус Эбола, ИГИЛ и Россию тремя ключевыми угрозами глобального порядка. Вирус Эбола трансформировался в коронавирус CoV-19, но модель, в которой глобальные инфекционные заболевания станут инструментом управления, была озвучена именно Обамой и во время его президентства. По всей видимости, нынешний мировой бедлам проектировался достаточно давно, и победи в 2016 году Клинтон, мы бы столкнулись с тем, что творится сейчас, года на два-три раньше.

В любом случае Обама сегодня - более опытный, даже мудрый, более циничный и гораздо менее человечный, чем это было четыре года назад. При этом он остается одним из самых интеллектуальных и просто умных американских политиков последних нескольких десятков лет. Смесь, прямо скажем, гремучая.

И если он будет рулить американской политикой из-за спин Байдена и Харис, то можно лишь предполагать, что именно предстоит пережить всему человечеству в ближайшие четыре, а возможно, и восемь лет.