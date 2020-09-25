Параноидальный диктатор Лукашенко легко выиграет выборы в Украине

Украинцам нравится Лукашенко-стайл/ Reuters

Президент - Батька - Отец Нации - Саша 3 % - Таракан- Крыса. Таков в вкратце путь, который прошёл Лукашенко за 26 лет.

Крысой его назвали после закрытой от посторонних глаз инаугурации, где Александр Лукашенко в присутствии спецслужб был приведён к присяге.

Примечательно, однако другое. Многие социологи признают, что Лукашенко все эти 26 лет пользуется огромной популярностью среди украинцев, причем как на востоке страны, так и на западе и его условный рейтинг даже сейчас превышает 50%. И что этот параноидальный диктатор мог бы с лёгкостью выиграть выборы в Украине.

Собственно в этом и заключается объяснение почему в Украине никак не строится демократия. И не построится, сколько бы Запад не создавал своих потешных антикоррупционных органов.

Народ тоскует по твёрдой руке, по Хозяину, а не по демократии. Ему кнут нужен, да по жёстче, а не права человека и гарантии частной собственности. Народ хочет порядка, а не правопорядка. А Европа нужна была чтобы там батрачить за неплохие деньги.

Читайте такжеЛукашенко тонет и тащит за собой на дно ПутинаВот, собственно, и вся не хитрая политология Украины.

Поэтому на предстоящих выборах снова победят кернесы, трухановы и филатовы и тому подобные феодально-мафиозные персонажи. Причем, наш европейский, как говорят, народ - Богоносец проголосует за них абсолютно добровольно, без всякого принуждения, так сказать, по велению сердца.

А если с Хозяином и Жёсткой Рукой не получается, то тогда народ плюет на все и выбирает клоунов. Хоть насмеется вдоволь.