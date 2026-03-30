Как за минуту отличить натуральную сметану от подделки: на что смотреть

Главное из новости:
- Натуральность сметаны легко проверить
- 20% жирности — оптимальный выбор диетологов
- Домашняя сметана полезна, но несет определенные риски
Украинцы традиционно доверяют молочным продуктам, но именно сметана чаще всего становится объектом фальсификаций. Поэтому эксперты советуют не полагаться только на этикетку, а уметь самостоятельно определять качество продукта.
Врач-диетолог Оксана Мелоян в комментарии для УНИАН рассказала, какую сметану стоит покупать, как отличить натуральную от подделки и почему "домашняя" не всегда безопаснее.
Чем отличается сметана разной жирности
По словам специалиста, сметана — это ферментированный продукт, который образуется благодаря работе молочнокислых бактерий в сливках. В домашних условиях ее жирность может достигать 30–60% — все зависит от способа приготовления.
- Отстаивание молока дает более легкую, менее жирную консистенцию.
- Сепарация позволяет получить очень густой продукт с высоким содержанием жира.
В промышленном производстве жирность обычно составляет 15–20%. Разница между этими вариантами — не только в калорийности, но и в текстуре: менее жирная сметана более жидкая, а домашняя — самая густая и лучше ведет себя при нагревании.
Домашняя или магазинная: что полезнее
Оба вида содержат полезные молочнокислые бактерии, которые поддерживают микробиоту кишечника. Однако диетолог советует обращать внимание на 20% жирности — это оптимальный баланс между вкусом, пользой и усвояемостью.
Домашняя сметана имеет свои преимущества:
больше молочного жира;
лучше помогает усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K.
Но есть и риски:
- неизвестные условия производства и хранения;
- возможные нарушения санитарных норм;
- чрезмерное количество насыщенных жиров.
Поэтому, покупая домашний продукт, покупатель фактически полагается на честность продавца.
Как определить качественную сметану
Эксперт отмечает: натуральная сметана должна быть однородной, без комочков, без прозрачности или ярко-желтого оттенка. Запах — легкий кисломолочный, без посторонних нот. Вкус — мягко кисловатый, без горечи.
На упаковке настоящей сметаны должны быть только два ингредиента: сливки и закваска молочнокислых бактерий. Любые загустители — сигнал о том, что продукт модифицирован.
Домашний тест на подделку
Проверить сметану можно за минуту. Достаточно:
- положить ложку продукта в стакан,
- залить кипятком,
- перемешать.
Если сметана растворяется равномерно, она натуральная. Если же собирается в комочки, это признак примесей, в частности растительных белков, которых в настоящем продукте быть не должно.
Смотрите видео о том, как правильно выбрать качественную сметану:
Новости по теме:
- Можно ли заморозить сметану: интересная хитрость для хозяек
- Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдо
- Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата
Об источнике: УНИАН
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред