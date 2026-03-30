Как за минуту отличить натуральную сметану от подделки: на что смотреть

По словам специалиста, сметана — это ферментированный продукт, который образуется благодаря действию молочнокислых бактерий в сливках.

Натуральность сметаны легко проверить

20% жирности — оптимальный выбор диетологов

Домашняя сметана полезна, но несет определенные риски

Украинцы традиционно доверяют молочным продуктам, но именно сметана чаще всего становится объектом фальсификаций. Поэтому эксперты советуют не полагаться только на этикетку, а уметь самостоятельно определять качество продукта.

Врач-диетолог Оксана Мелоян в комментарии для УНИАН рассказала, какую сметану стоит покупать, как отличить натуральную от подделки и почему "домашняя" не всегда безопаснее.

Чем отличается сметана разной жирности

По словам специалиста, сметана — это ферментированный продукт, который образуется благодаря работе молочнокислых бактерий в сливках. В домашних условиях ее жирность может достигать 30–60% — все зависит от способа приготовления.

Отстаивание молока дает более легкую, менее жирную консистенцию.

Сепарация позволяет получить очень густой продукт с высоким содержанием жира.

В промышленном производстве жирность обычно составляет 15–20%. Разница между этими вариантами — не только в калорийности, но и в текстуре: менее жирная сметана более жидкая, а домашняя — самая густая и лучше ведет себя при нагревании.

Домашняя или магазинная: что полезнее

Оба вида содержат полезные молочнокислые бактерии, которые поддерживают микробиоту кишечника. Однако диетолог советует обращать внимание на 20% жирности — это оптимальный баланс между вкусом, пользой и усвояемостью.

Домашняя сметана имеет свои преимущества:

больше молочного жира;

лучше помогает усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K.

Но есть и риски:

неизвестные условия производства и хранения;

возможные нарушения санитарных норм;

чрезмерное количество насыщенных жиров.

Поэтому, покупая домашний продукт, покупатель фактически полагается на честность продавца.

Как определить качественную сметану

Эксперт отмечает: натуральная сметана должна быть однородной, без комочков, без прозрачности или ярко-желтого оттенка. Запах — легкий кисломолочный, без посторонних нот. Вкус — мягко кисловатый, без горечи.

На упаковке настоящей сметаны должны быть только два ингредиента: сливки и закваска молочнокислых бактерий. Любые загустители — сигнал о том, что продукт модифицирован.

Домашний тест на подделку

Проверить сметану можно за минуту. Достаточно:

положить ложку продукта в стакан, залить кипятком, перемешать.

Если сметана растворяется равномерно, она натуральная. Если же собирается в комочки, это признак примесей, в частности растительных белков, которых в настоящем продукте быть не должно.

