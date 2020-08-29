Семь плохих новостей для Беларуси

Протесты в Беларуси закончатся ничем / Reuters

После длительного молчания и кнсультаций с Западом Владимир Путин наконец сделал серьёзное заявление, в котором сообщил, что уже сформировал специальные подразделения для оказания помощи Лукашенко. Путин принял свое решение и теперь можно сделать некоторые, на мой взгляд, очевидные экспресс-выводы:

1. Запад, и в первую очередь Германия и Франция, не решился вступить в серьёзную конфронтацию с Путиным и согласился оставить Беларусь в зоне влияния России. Запад боится гражданской войны в Беларуси, которая перекинется в Украину и затем на часть Европы.

2. Белорусское общество не сможет без помощи Запада отстранить Лукашенко от власти.

3. Лукашенко останется, но Путин со временем заменит параноидального президента на более приемлемую для него и для белорусов фигуру.

Читайте такжеБеларусь вернула Путину место в Высшей Лиге4. Беларусь потеряла последние остатки суверенитета и он будет восстановлен только после того, как рухнет путинизм, как неофашистский режим.

5. Беларусь превратится в некую клоаку наподобие ДНР.

6. В Беларуси будут резко возрастать антироссийские и проевропейские настроения, что и приведёт в конце концов к стратегическому проигрышу России в Беларуси.

7.В Беларуси будут набирать силу национально-освободительные, радикальные движения, которые будут подавлятся репрессиями, что будет вызывать недовольство общества.

В ключе событий в Беларуси есть плохие новости и для Украины. Вероятность полномасштабной войны между Западом и Россией на территории Украины резко возрастёт, о чем Зеленскому и сообщил заместитель госсекретаря США Биган.

Кроме того, возрастет напряжённость по линии ОПЗЖ Медведчука - националисты и будет приводить к силовым столкновениям. Возможны сакральные жертвы. Зеленский будет беспомощно наблюдать, что вызовет попытки националистов- патриотов смести его. В ответ Зеленский будет погружаться во все больший демагогический популизм.

Все стороны ожидают результатов выборов США.