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Почему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Андрей Ганжа

политический аналитик

17 ноября 2020, 10:01

Битва за Нагорный Карабах привела к катастрофическому поражению Армении и сомнительной победе Азербайджана.

Карабах
Судьба Нагорного Карабаха теперь зависит от России и Турции / Reuters

Подписание Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября соглашения по завершению конфликта в Нагорном Карабахе остановило горячую фазу войны и закрепило заявку на новый статус-кво в регионе. Турция вошла на Южный Кавказ, Баку вернул потерянные в ходе военных действий в 1990-х годах территории, а Россия обеспечила себе военное присутствие в еще одном постсоветском государстве. Армения стала аутсайдером соглашений и потерпела разгромное поражение.

На первый взгляд, ситуация выглядит именно таким образом. Пожалуй, не вызывает сомнений лишь два аспекта – это успех Турции и поражение Армении. Другие моменты могут стать предметом серьезных споров, ведь пока непонятно, как Россия и Турция будут действовать в Нагорном Карабахе, останется ли Москва геополитическим арбитром Закавказья и как будет реализована политика Азербайджана по отвоеванным у Армении территориям.

Капитуляция Армении

В начале 1990-х годов Армении удалось воспользоваться внутриполитическим проблемами Азербайджана и в результате военной победы установить контроль не только над Нагорным Карабахом, но и над азербайджанскими районами – так называемым "поясом безопасности". Удерживая контроль над регионом в течение последних двух десятков лет в Ереване, очевидно, не рассчитывали на реваншистские планы Азербайджана. И здесь Армения очень жестко просчиталась.

В 2018 году в стране произошло знаковое событие – в ходе "Бархатной революции" ереванский клан устранил от управления государством своих конкурентов – могущественный карабахский клан, лидерами которого являются бывшие главы государства – Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Много лет выходцы из Нагорного Карабаха (Кочарян и вовсе был первым президентом анклава НКР, - авт.) строили свою политику на факторе карабахского триумфа. Армянский правящий режим сменил форму правления для того, чтобы Саргсян продолжил править государством уже в кресле премьер-министра, однако в результате революции главный правящий пост в стране занял оппозиционер Никол Пашинян.

После прихода к власти Никол Пашинян столкнулся с кризисом управления государством. Новое руководство Армении по-прежнему не может подобрать ключ к контролю над государственными институтами, заточенными целиком и полностью под нужды карабахского клана и его сателлитов.Читайте также"Эрдоган и Алиев не остановятся": в России назвали главную проблему договора по Карабаху

За 2,5 года на самом политически мощном посту премьер-министра Пашинян не смог уладить все кадровые вопросы, что не могло не повлиять на общую стратегию развития обороноспособности страны. В стране четыре раза меняли руководителя Службы национальной безопасности, включая увольнение Аргишти Кярамяна 8 октября. Он проработал на своем посту только 4 месяца. Позже был уволен и глава департамента контрразведки СНБ Армении Ванес Карумян. И это на фоне беспрецедентного обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Очевидно, такие проблемы свидетельствуют о сомнительном влиянии Пашиняна на силовой блок Армении, многие годы неразрывно связанный с карабахским кланом – главным политическим монополистом в "дореволюционные времена".

В ходе одного из своих обращений после поражения Армении в нагорно-карабахском конфликте Никол Пашинян сделал заявление о множестве проблем армянской армии. Страна, одержавшая победу в Нагорном Карабахе в 1994 году, оказалась не готова к войне в новых условиях и вынуждена была капитулировать.

Армянское общество погрузилось в состояние шока. В Ереване прошли акции протеста с требованием отставки Пашиняна, который свое решение о подписании соглашения с Азербайджаном и Россией мотивирует тем, что у него просто не было другого выхода.

Протесты в Армении – это не только глас армянского народа, требующего объяснить, что произошло в Карабахе, но и попытка карабахского клана или же союзников Пашиняна воспользоваться кризисной ситуацией.Читайте такжеЖители Нагорного Карабаха массово покидают свои дома после поражения

Армения потерпела крупнейшее военное поражение в своей новейшей истории. Теперь возникает вопрос, выстоит ли в такой ситуации режим Пашиняна. Революция может произойти в результате раскола в рядах армянского лидера или попытки старой карабахской элиты вернуться на правящий олимп. Правда, окно возможностей для спекуляции на теме нагорно-карабахского конфликта для "старых властей" полностью закрыто. При этом интересно, кто возьмет на себя ответственность за ошибки прошлых властей и рискнет задать новую политическую повестку.

Нельзя не учитывать тот фактор, что Пашинян подписал договоренности по Карабаху – его отстранение от власти до полноценного урегулирования ситуации не выгодно, прежде всего, России и Турции.

Победа Азербайджана?

Азербайджан – одна из самых крепких постсоветских автократий. Ильхам Алиев – наследник бывшего главы азербайджанского КГБ и третьего президента страны Гейдара Алиева – правит государством с 2003 года. Клан действующего главы государства доминирует в политической и экономической сферах, поэтому проблемы стабильности и устойчивости власти здесь нет.

Баку называют победителем войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан действительно достиг территориального триумфа в регионе. Однако нельзя забывать о политических и военных условиях, которые привели к победе республики.

Во-первых, Азербайджан получил очень серьезную и решительную поддержку Турции, причем по всем фронтам. Не исключено, что на территории государства уже находятся турецкие войска или аффилированные с Анкарой вооруженные формирования. Обеспечение Турцией победы Азербайджана в Нагорном Карабахе может быть условием ряда уступок, на которые должен будет пойти режим Ильхама Алиева. Возможен вариант, при котором Анкара попытается ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах.

Во-вторых, согласно трехстороннему соглашению, в Нагорном Карабахе размещаются миротворческие войска России на 5 лет с возможной пролонгацией. На территории непосредственно Азербайджана создается мониторинговый центр, где Турция и Россия намерены осуществлять контроль над соблюдением перемирия. Баку легализовал присутствие РФ в своем государстве, что в перспективе может существенно отразиться на политическом влиянии Москвы на Азербайджан.Читайте такжеВойна в Карабахе – победа Турции и её оружия над Россией

В-третьих, в соглашении пока не предусмотрен статус Нагорного Карабаха. Очевидно, что политические и правовые аспекты статуса региона будут зафиксированы при непосредственном участии России и Турции. Учитывая этнополитический характер нагорно-карабахского конфликта – что усложняет урегулирование конфронтации – Азербайджану вряд ли позволят полностью реализовать свою политику на отвоеванных территориях. Данный фактор способен усилить давление на Ильхама Алиева внутри Азербайджана.

В-четвертых, Турция и Россия фактически изолировали регион от влияния Запада – несмотря на заявления россиян о продолжении работы Минской группы ОБСЕ, соглашение от 9 ноября показало, что именно Москва и Анкара будут решать все вопросы по будущему Нагорного Карабаха. Таким образом, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств Азербайджан станет заложником Турции и России.

Выводы

Окончание конфликта в Нагорном Карабахе изменило геополитический ландшафт на Южном Кавказе.

Армения потерпела сокрушительно поражение, в результате которого государство столкнется с серьезным внутриполитическим кризисом. Новая революция в стране возможна, однако сможет ли старый карабахский клан или часть группы влияния Пашиняна что-то предложить своему народу после потери Карабаха, весьма сомнительно. Поэтому в случае перезагрузки власти стране грозит масштабная дестабилизация.

Азербайджан одержал победу в Карабахе, однако Баку попадает в серьезную политическую зависимость от Турции и России. В публичной сфере вряд ли кому-либо известно, что пообещали Анкаре в Баку в обмен на военную поддержку в нагорно-карабахском конфликте. Турция не является участником соглашений, однако договоренности наверняка согласованы с Анкарой. Тактический выигрыш России состоит в гарантии разрешения конфликта и военном присутствии в Карабахе.

Однако Россия потеряла статус доминирующего вето-игрока в регионе. Москва не вмешалась в конфликт до тех пор, пока Азербайджан не получил контроль над стратегическим городом Шуши в Нагорном Карабахе. И это несмотря на тот факт, что Армения является военным союзником РФ. Сейчас и в перспективе ситуация на Южном Кавказе будет зависеть от того, как долго продержится союз Турции и России.

Решение конфликта в Нагорном Карабахе превратило Турцию в могущественного игрока на Закавказье. Судьба Нагорного Карабаха полностью зависит от амбиций Анкары и Москвы.

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