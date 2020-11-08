Почему украинцам не стоит радоваться победе Байдена

Байден может стать непредсказуемым для Украины / Reuters

По поводу того, что ждет Украину, если Джо Байден станет президентом, у нас в ходу много уже устоявшихся клише.

Например.

1. Байден сделает ставку на Порошенко и тот свергнет Зеленского.

На самом деле Порошенко и Луценко – именно те люди, которые начали сливать команде Трампа компромат на Байдена и его сына, в надежде получить поддержку Трампа перед выборами президента в 2019 году. Луценко и Порошенко приложили ключевые усилия для отставки посла США Йованович.

Подробное изложение всей этой истории есть в обнародованной переписке Луценко и Льва Парнаса. И ее конечно же в Вашингтоне не забыли.

К Зеленскому у демократов тоже, впрочем, отношение очень настороженное.

И мы наверняка в ближайшее время увидим беспощадную конкуренцию между Порошенко и Зе за поддержку Байдена и его команды. И взаимные обвинения в работе на Кремль и на Трампа.

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2. Байден всегда был сторонником жесткой линии по Донбассу

На самом деле во времена Обамы Байден и Виктория Нуланд давили на украинские власти по внесению изменений в Конституцию по особому статусу Донбассу и принятию прочих "минских" законов.

Как раз при Трампе этот процесс полностью заглох. В том числе и по причине того, что Трамп вообще боялся делать хоть какие-то движения в сторону Москвы, опасаясь обвинений в связях с Путиным.

Именно при Трампе, а не при Обаме, Украине начали поставлять летальное оружие.

3. Байден беспощадно будет давить на Россию

Еще летом издание Politico опубликовало материал с предложениями экспертов, близких к Демпартии по изменению политики в отношении России.

Читайте такжеБайден - новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революцииОбщий смысл – постоянное усиление санкционного давления контрпродуктивно и лишь толкает Москву к укреплению союза с Китаем. Нужно переходить к более гибкой стратегии – когда России будет даваться возможность менять свою политику в обмен на отмену тех или иных санкций.

Что касается Украины, то там говорилось: нельзя допускать, чтоб ситуация в стране и дальше ухудшала отношения американцев с Россией. Что, как минимум не подразумевает эскалации по Донбассу. Скорее наоборот – создает предпосылки для поиска компромисса в обмен на снятие санкций.

При этом, руки для маневров на российском направлении у Демпартии будут развязаны. В отличие от Трампа, который, повторимся, не мог сделать ни одного шага в отношениях с Москвой без обвинений в работе на Кремль. И уж тем более не мог даже заикнуться об отмене санкций.

В общем, не все так однозначно с этим Байденом будет, если он придет к власти.