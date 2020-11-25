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Почему украинцы остались с голой задницей

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

25 ноября 2020, 08:46

Запад никогда не включит Украину в список реструктуризации и не даст существенный пакет финансовой помощи.

бедность, нищета, нищие, пенсионеры
Денег в украинской казне не осталось/ zn.ua

Еще весной, когда кризис только разгорался, я говорил о том, что мы будем жалеть каждую гривну и доллар, потраченные на выплату долгов в период пандемии и экономического кризиса.

Сумма бюджетных средств, направленная на погашение и обслуживание суверенного долга в этом году приближается к 500 млрд. грн.

Этих денег вполне хватило бы и на помощь населению и на поддержку малого и среднего бизнеса.

Если выплатить 12 млн. человек (плательщики налогов) на период полного локдауна по одной средней зарплате, на это бы понадобилось 120 млрд. грн. в месяц. Еще одна пенсия пенсионерам - порядка 36 млрд. грн, то есть суммарно до 150 млрд. грн. Реструктуризация долгов (изменение срока погашения долга) - это возможность отправить страну на полный локдаун на срок до 2-3 месяцев. Но с деньгами.

Читайте такжеНас бросили на растерзание: почему долги по ЖКХ растут гигантскими темпамиВместо этого, этой зимой мы подходим к пику пандемии и дну экономического кризиса с пустыми казначейскими счетами и замороженными статьями бюджетных расходов. Денег нет. Они потрачены "на дороги" как в известной басне про муравья и стрекозу, которая лето красное пропела.

Но кредиторы остались довольны - только в сентябре им погасили планово 2 млрд. дол. (исторический рекорд разового платежа, которым гордился нынешний министр финансов). А еще летом, не планово, долги с погашением в 2021-2022 годах на 800 млн. дол. А еще в августе - ВВП-варранты "имени Яресько" на 320 млн. дол. (смешно сейчас говорить о важности этого платежа, не правда ли).

На недавнем собрании, члены G20 одобрили мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран до середины 2021 года с возможностью продления. Это та модель реструктуризации, о которой я говорил весной.

Украины нет в списке. И знаете почему? Наши политические элиты, с помощью погашения долгов покупают себе легитимность в западном финансовом мире. За бюджетные деньги обеспечивают комфортный режим для своих счетов, яхт, вилл и квартир в Лондоне.

Западный мир считает Украину богатой страной. Во всяком случае, не бедной. И эту логику можно понять.

Читайте такжеКак Украина будет латать дыру в бюджете на 100 миллиардов гривенНа западе о богатстве страны судят по уровню благосостоянии богатых, а не по уровню нищеты бедных.

Исходя из этого критерия, нас никогда не включат в список реструктуризации и не дадут существенный пакет финансовой помощи.

Запад считает, что для спасения Украины должен раскошелиться украинский олигарх и чиновник-коррупционер, а не немецкий налогоплательщик.

Именно поэтому помогать будут Мьянме, хоть она далеко от Европы, но там политики ходят в юбках-лонджи и не потому что это модно, как у нас, когда многие чиновники напяливают дизайнерские вышиванки, а потому, что это их повседневная одежда - дешевая и практичная.

Госдолг реструктуризация Алексей Кущ
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