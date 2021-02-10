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Почему Украине не стоит обольщаться словами преемника Меркель

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

10 февраля 2021, 10:06

Интерпретация слов Армина Лашета - попытка накрутить "перемогу" на ровном месте.

Армин Лашет
Армин Лашет / Reuters

Хайп вокруг слов нового лидера ХДС в Германии про перспективы евроинтеграции Украины лишний раз подтверждает, насколько у нас иногда ущербно себя чувствуют.

В интервью изданию Internationale Politik Армин Лашет заявил, что Германия должна всецело поддерживать Украину на её нелёгком пути и открыть "европейскую перспективу".

По какой-то неведомой мне причине у нас эту фразу восприняли как некое откровение и начали раскручивать, будто бы в политике Германии произошёл фундаментальный разворот.

На самом деле, ничего экстраординарного Лашет не сказал. Он в интервью обсуждал более широкую тему перспектив программ расширения ЕС и сотрудничества со странами, не являющимися членами Союза, включая Западные Балканы и Турцию.

Читайте такжеКто такой Армин Лашет и чего ждать от него УкраинеХотя он всецело топит за поддержку этих программ, Лашет уточнил, что сейчас на пути расширения ЕС существуют определённые проблемы. А по Украине, кроме фразы про "европейскую перспективу", он ещё сказал, что этот вопрос "сейчас не поднимается".

Слова Лашета не выходили за пределы общественно-политического мейнстрима в Европе по поводу евроинтеграции Украины. Германия всегда поддерживала Украину на этом направлении, и Лашет не мог сказать ничего другого, будучи лояльным ставленником истеблишмента.

Так что хайп, поднятый в СМИ - это какой-то искусственный способ накрутить "перемогу", чтобы, я так понимаю, сделать людей ещё более счастливыми в эти холодные, зимние дни.

Нет, Армин Лашет не является про-российским политиком, как некто у нас пытается его таким нарисовать. Он про-немецкий политик. Большая часть его взглядов и мыслей отражают позицию центристского немецкого истеблишмента.

Так что его заявления по Украине не означают "резкой смены риторики". А ещё он председатель ХДС, а не "новый канцлер". Стать канцлером он, конечно, может, но у него сильные конкуренты. Надо дождаться итогов осенних выборов в Бундестаг.

новости Германии Илия Куса новости Украины Армин Лашет
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