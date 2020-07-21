Почему Украине не стоит ждать распада РФ

Кремль не отказался от имперских планов по поводу Украины / Reuters

Многие полагают, что Российской Федерации грозит развал и ждут его.

Я же считаю, что развал России не грозит. Она в своем нынешнем состоянии абсолютно устойчива. Россияне привыкли жить в дерьме, но быть имперцами. Потому сколько бы Запад не забрасывал Россию санкциями, на нее это не подействует.

К тому же, экономическая ситуация в России не так уж и плоха. В больших городах, если сравнивать, например, Питер и Киев, россияне живут лучше, чем наши люди. Российская экономика работает намного лучше, чем наша. Россияне производят широкую номенклатуру, чего наша экономика не производит уже давным-давно. Там работает авиапромышленность, ракетостроение, приборостроение, электронная и автомобильная промышленность. И туда вкладывают деньги западные инвесторы.

Чего ради Российская Федерация должна развалиться?

У нас многие уповают на то, что Россия скоро рассыплется на части, едва только баррель нефти станет дешевле… Но, если РФ развалится, это будет плохо для Украины. Да всему миру будет плохо! Если вдруг распадется на части бывшая империя, у которой есть ядерное оружие, это будет страх и ужас. Никто в мире этого не хочет, как в свое время никто не хотел, чтобы Советский Союз вдруг развалился. Потому весь тот процесс развала СССР проходил под жестким контролем и с условием: вы хотите независимости – пожалуйста, но ядерное оружие привезите в Россию и складируйте его. До сих пор многие напрасно возмущаются, что наши правители сдали ядерное оружие, но у тогдашней украинской верхушки попросту не было вариантов. Им четко сказали: "Вы – местные аборигены с ядерной бомбой, с которой не можете управляться. Так отдайте эту бомбу тем, кто сумеет ее хранить и обслуживать".

Читайте такжеЧетыре повода, почему Россия может отправить "танки на Киев"А может ли Россия потерять отдельные территории? Курилы? Их давно нужно было отдать Японии, потому что сейчас это гадюшник, территория, которая не нужна России, но отдать жалко. Курилы – это "чемодан без ручки".

Сибирь? Китай постепенно осваивает Сибирь и так, ему не нужно для этого отбирать эту территорию у России. Идет экономическая экспансия. Китайцы – очень трудолюбивы, у них очень грамотная политика, потому и экономическую экспансию они ведут с умом, причем не только в России, но в Африке. В современном мире нет надобности захватывать территории, чтобы можно было их как-то эксплуатировать.

Нам надо не надеяться на распад, а готовиться защищать нашу страну и помнить, что цель у Москвы одна – вся Украина. Российская империя не может существовать без Украины, ведь именно она является прародительницей Российской империи. Из Киева, Новгорода и Пскова и вышла эта империя. Ее корни здесь. И потому свои имперские планы в отношении Украины Кремль не отбросит.