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Как Путин будет помогать Лукашенко давить протесты в стране

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

8 сентября 2020, 08:34

У Лукашенко не осталось возможности противиться присоединению Беларуси к России.

Путин, Лукашенко
Если раньше Лукашенко сохранял нейтралитет в отношении происходящего между Украиной и Россией, то теперь он займет позицию России / Reuters

Встреча Путина и Лукашенко, которая должна состояться в ближайшие две недели, скорее всего, будет посвящена лишь общему обсуждению интеграции России и Беларуси и едва ли завершится принятием конкретных решений.

Можно не сомневаться, что президенты будут искать пути выхода из политического кризиса. На данном этапе Путин может предложить Лукашенко, во-первых, деньги, во-вторых, медийную поддержку, которая уже сейчас оказывается режиму Лукашенко, а, в-третьих, политтехнологии, направленные на рассеивание протеста в Беларуси и дискредитацию белорусской оппозиции.

При этому Путин будет вынуждать Лукашенко пойти на определённые политические шаги прямо сейчас, в частности, думаю, встанет вопрос о признании Минском Крыма российским. Кремль болезненно воспринимал то, что Лукашенко, будучи союзником России, до сих пор отказывался признавать аннексию Крыма.

Читайте такжеЛукашенко скоро ответит за то, что обломал ПутинаЧто касается интеграционной дорожной карты, в частности, двух важных пунктов – создания общего парламента и введения общей валюты, то, на мой взгляд, на ближайших переговорах в Москве об этом речь не пойдет. Лукашенко в настолько слабом положении, что, во-первых, его подпись будет недорого стоить, а, во-вторых, если сейчас поднять вопрос интеграции Беларуси в РФ, то атмосфера в белорусском обществе еще больше накалится, протесты усилятся, борьба обострится. Ведь бо́льшая часть белорусов считает, что Лукашенко уже не в праве принимать решения, а потому ответит на подобный шаг более тяжелой фазой конфликта.

Поэтому Путин предпочтет подождать, пока Лукашенко либо укрепится, либо окончательно проиграет, и тогда переговоры об окончательной интеграции будут проводиться с другим человеком.

Кроме того, Путин может оказать помощь режиму Лукашенко силой, и о том, что создан специальный резерв российских силовиков, готовых отправиться для наведения порядка в Беларусь, он уже заявлял. Однако до этого кремлёвские политтехнологи должны будут спровоцировать такие беспорядки в Минске, Гродно, Бресте, Витебске или других городах Беларуси, чтобы Лукашенко публично попросил об этой помощи – и тогда Путин ее окажет. Кремль обладает большими возможностями и в течение суток Москва может удвоить или утроить контингент белорусского ОМОНа.

Вполне возможен сценарий жесткого силового подавления протеста, чтобы запугать людей. Существует две кремлёвских стратегии: сурковская и патрушевская.

  • Стратегия Суркова сводится к тому, чтобы что-то сконструировать, например, другую оппозицию, или попытаться обмануть протестующих с помощью каких-либо средств.
  • Стратегия Патрушева направлена на то, чтобы просто давить протест и утверждать, что он инспирирован Западом, организован ЦРУ, а среди протестующих и оппозиции нет белорусских патриотов – есть лишь продажные люди, которые за деньги Запада устраивают беспорядки.

Если победит стратегия Патрушева (а вполне возможно, что так и будет), то Кремль вместе с Лукашенко будет участвовать в силовом разгоне протестов до конца.

Тем не менее, сегодня всё ещё сохраняется шанс для Беларуси избежать поглощения Россией, поскольку слишком велика сила протеста, охватившего разные слои общества (это не просто городской протест), а Лукашенко занимает слишком шаткие позиции, его легитимность очень подорвана. Потому пока нельзя исключать какого-либо неожиданного события, которое приведёт к повторным выборам. В этом случае у Беларуси будет возможность отстоять свой суверенитет. Ведь не зависимо от того, кто победит на новых выборах, даже если это будет пророссийский кандидат, у него будет больше возможностей для манёвра, нежели у Лукашенко, у которого, по сути, не осталось возможности противиться присоединению республики к России.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Борис Немцова (Карлов университет, Прага), специально для Главреда

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