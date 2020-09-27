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Почему Запад никогда не отменит безвиз для Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

27 сентября 2020, 06:52

Украинские элиты это понимают, поэтому делают что хотят, попутно коррумпируя сам Запад.

Украина ЕС
Отмена безвиза Украине не грозит

Хотя ЕС уже начинает пугать Зеленского отменой безвиза, вероятность такого события, как говорят математики, стремиться к нулю.

Почему?

1. Во-первых, Европе очень выгодна дешёвая рабочая сила из Украины, которой не надо платить пенсию. Ряд стран уже конкретно "присели" на украинскую раб силу и без нее уже почти нежизнеспособны. Например, Польша.

2. Во-вторых, Европа отлично понимает, что отмена безвиза приведет к острейшему политическому кризису, который неизбежно перерастёт в майдан. Еще один майдан, т.е. силовое свержение законной власти Украина уже не переживет. Во всяком случае, не переживет в нынешних границах. Уж Россия не упустит такого момента. Да и Венгрия, кстати, тоже. Это все понимают.

3. Отмена безвиза будет означать полный провал Запада в Украине. Это продемонстрирует его импотенцию и слабость в противостоянии с Россией и поставит крест на всем Восточном партнёрстве. Как следствие, Молдова, Грузия, Армения и т.д. начнут срочно улучшать отношения с Россией. Это приведёт к масштабному кризису в самом ЕС. Допустить такой кошмарный сценарий Запад, конечно, не может

4. И, наконец, США просто не позволят Европе отменить безвиз, потому что, как сказал Порошенко Байдену: "Безвиз очень хорошо продается украинскому народу"

Читайте такжеПочему Украина еще не скоро станет ЕвропойПримечательно, что наши олигархи прекрасно понимают всю эту логику. Поэтому спокойно разрушают антикоррупционные органы, прокуратуру и полицию, не проводят никакие реформы, просто в наглую дерибанят бюджет и при этом совершенно не обращают внимание на угрозы европейских бюрократов. И правильно делают, потому что реальной угрозы нет.

Я всегда писал, что Запад довольно быстро убедится в том, что у него на самом деле очень ограниченные рычаги влияния на украинскую власть Разговоры о внешнем управлении Украиной - это миф. Украинские кланы умело манипулируют Западом, легко его коррумпируют, пугают возвратом в Россию и не уступают ему в принципиальных вопросах, в первую очередь в вопросах собственности. Это не сложно делать в условиях абсолютно пассивного и забитого населения, которое лишь занято личным выживанием и не принимает никакого участия в управлении страной.

Андрей Головачев новости Украины безвиз
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