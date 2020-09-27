Почему Запад никогда не отменит безвиз для Украины

Отмена безвиза Украине не грозит

Хотя ЕС уже начинает пугать Зеленского отменой безвиза, вероятность такого события, как говорят математики, стремиться к нулю.

Почему?

1. Во-первых, Европе очень выгодна дешёвая рабочая сила из Украины, которой не надо платить пенсию. Ряд стран уже конкретно "присели" на украинскую раб силу и без нее уже почти нежизнеспособны. Например, Польша.

2. Во-вторых, Европа отлично понимает, что отмена безвиза приведет к острейшему политическому кризису, который неизбежно перерастёт в майдан. Еще один майдан, т.е. силовое свержение законной власти Украина уже не переживет. Во всяком случае, не переживет в нынешних границах. Уж Россия не упустит такого момента. Да и Венгрия, кстати, тоже. Это все понимают.

3. Отмена безвиза будет означать полный провал Запада в Украине. Это продемонстрирует его импотенцию и слабость в противостоянии с Россией и поставит крест на всем Восточном партнёрстве. Как следствие, Молдова, Грузия, Армения и т.д. начнут срочно улучшать отношения с Россией. Это приведёт к масштабному кризису в самом ЕС. Допустить такой кошмарный сценарий Запад, конечно, не может

4. И, наконец, США просто не позволят Европе отменить безвиз, потому что, как сказал Порошенко Байдену: "Безвиз очень хорошо продается украинскому народу"

Читайте такжеПочему Украина еще не скоро станет ЕвропойПримечательно, что наши олигархи прекрасно понимают всю эту логику. Поэтому спокойно разрушают антикоррупционные органы, прокуратуру и полицию, не проводят никакие реформы, просто в наглую дерибанят бюджет и при этом совершенно не обращают внимание на угрозы европейских бюрократов. И правильно делают, потому что реальной угрозы нет.

Я всегда писал, что Запад довольно быстро убедится в том, что у него на самом деле очень ограниченные рычаги влияния на украинскую власть Разговоры о внешнем управлении Украиной - это миф. Украинские кланы умело манипулируют Западом, легко его коррумпируют, пугают возвратом в Россию и не уступают ему в принципиальных вопросах, в первую очередь в вопросах собственности. Это не сложно делать в условиях абсолютно пассивного и забитого населения, которое лишь занято личным выживанием и не принимает никакого участия в управлении страной.