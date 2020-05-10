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Почти вице-премьер, но без портфеля: как долго продержится Саакашвили

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

10 мая 2020, 08:49публикуется на языке оригинала

У Саакашвили будуть неформальные полномочия влияния на правительство – вероятно, он будет задавать ему некий турборежим, что вряд ли понравится премьеру.

Нынешний статус Саакашвили дает ему неформальную власть

​​Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Судячи з указу, орган, куди його призначили – це модернізована версія Національної ради реформ, але з вищим статусом. Її створили ще в часи Порошенка. До речі, свого часу, Саакашвілі також у ній перебував, але зараз вже очолив її у ролі керівника. Він має стати певним штабом реформ для уряду, але поза його межами. Хоча не здивуюся, якщо у його складі з’являться міністри, в першу чергу – економічного блоку.

Яким буде новий статус Саакашвілі? Думаю, що у нього будуть певні неформальні повноваження впливу на уряд – імовірно, він буде задавати певний турборежим для уряду. Безумовно, це не сподобається прем’єр-міністру і багатьом його міністрам. І саме тут можливі протиріччя, тому що розробляти будуть у комітеті, а виконувати має уряд. І досвід свідчить, що коли виникає така ситуація, то виникають проблеми, а ефективність реалізації реформ, що розробляються поза межами Кабміну, завжди не дуже висока. Наприклад, так уже було у часи Януковича, коли розробляли проект реформи, але в стадії виконання виникали проблеми.

Читайте такжеЗеленский еще сто раз пожалеет, что связался с СаакашвилиПодібний ризик є і зараз. Бо нинішній статус Саакашвілі є суперечливим і дає йому неформальну владу, а відтак невідомо, чи вдасться йому отримати реальну владу і набути реального адміністративного статусу. Адже зараз він є кимсь на кшталт віце-прем’єра, але без портфеля. Тим не менш, зважаючи на спротив в уряді, його призначення на цю посаду фактично стало компромісом. І хоча Саакашвілі, як він сам каже, не хоче ні з ким конфліктувати, та темперамент залишається, тож так чи інакше, конфлікти будуть. Задумів і проектів у екс-президента Грузії може бути багато, але не всі вони будуть позитивно сприйматися українським урядом, а деякі з них навіть можуть викликати спротив.

Чим це закінчиться? Є різні варіанти.

Перший і найбільш прогнозований - може бути так, як було з Порошенком – через певний час він буде ставити питання перед Зеленським, і якщо той не піде йому назустріч, Саакашвілі може гучно гримнути дверима, піти з команди і навіть стати критиком Зеленського. По деяких людях, які від початку підтримували Зеленського, така еволюція вже відбулася.

Другий – у разі виникнення протиріччя між керівництвом уряду і грузинським реформатором вже восени Зеленський може розчаруватися у роботі Кабміну і бути задоволеним пропозиціями Саакашвілі. Тоді, я не виключаю, що Зеленський може запропонувати створити новий уряд, після чого постане питання статусу Саакашвілі у ньому – або прем’єр-міністра, хоч і є ризики, що такого складу уряду можуть і не затвердити, або міністром у складі нового уряду.

І третій – Саакашвілі втомиться, мовляв, ніхто не хоче працювати і піде, але без великого конфлікту. Це найменш імовірно, але і цього сценарію виключати не можна. І, якщо приблизно у той же час певні обставини призведуть до змін у Грузії, то він може переключити свою увагу на Грузію. Адже Саакашвілі – це політик на дві країни, він намагається реалізувати себе і в Україні, і в Грузії. І якщо у Грузії виникнуть сприятливі обставини для його повернення, то він це зробить.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Кабмин Владимир Фесенко новости Украины
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