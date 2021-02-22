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Порошенко струсил и начал вытаскивать "скелеты" Зеленского из шкафа

Андрей Головачев

политический эксперт

22 февраля 2021, 10:19

Каждый раз, когда Зеленский будет пытаться наехать на Порошенко, 5 канал и Прямой будут выкатывать новый компромат на президента.

Порошенко, Зеленский
Порошенко не нравится, когда кто-то пытается лезть в его нишу "патриота" / УНИАН

Петр Алексеевич, без сомнения, изрядно струсил, когда закрыли каналы его друга Виктора Медведчука. Известно, что Владимир Зеленский человек крайне импульсивный, и кто его знает, что он там выкинет в следующий момент.

Поэтому я с интересом ожидал, какой компромат Петр Порошенко выкатит на Зеленского в качестве защитной меры. Думаю, в рукаве у Порошенко есть немало козырей, но начал он с выступления "Вечернего квартала" в Горловке, информацию о которой услужливо выкатил Безлер.

Медведчуку, понятное дело, не с руки попрекать Зеленского "сотрудничеством с оккупантами и финансированием террористов", а вот Петру Алексеевичу сам Бог велел!

Честь припугнуть Зеленского выпала, впрочем как всегда, начальнику "Департамента гнусных операций" партии Европейская Солидарность, известному провокатору, политическому дельцу Алексею Гончаренко.

Читайте такжеКак Порошенко цинично предал своего партнера МедведчукаОтныне каждый раз, когда Зеленский попытается наехать на Порошенко и изобразить из себя бОльшего патриота, чем Петр Алексеевич, 5 канал и Прямой будут выкатывать новую "зраду" и шантажировать бедного комика, который в 2014 г. даже в самых своих радужных мечтах не мог предположить, что станет президентом.

Таковы причудливые повороты истории! Что поделать? Как говаривал Пушкин в "Капитанской дочке": "Береги платье с нову, а честь с молоду".

Выступление в Горловке для Зеленского отныне будет равносильно даче Януковича. Будут бить в одно и то же место, пока не добьют. Хотя, я уверен, что это далеко еще не все скелеты Зеленского, которые будут вытаскивать из шкафа. Зеленский посеял ветер, а значит ему придется готовиться пожинать бурю.

Запасайтесь попокорном, панове.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Головачев
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