Повышением тарифов украинцев вгоняют в нищету

Тариф на электроэнергию уже с апреля может вырасти до 2 гривен / Reuters

Отмена льготного тарифа на электроэнергию больше всего ударит по социально незащищенным слоям населения, в большей степени, пенсионерам, которые вкладывались в условно льготные 200 кВт-час. Раньше, при льготном тарифе, они в среднем платили за 1 кВт-час 1,07 грн, а сейчас все 200 киловатт будут тарифицироваться по единой цене в 1,68 грн.

Главная цель, которая достигается этим повышением – это убийство бюджетов украинских домохозяйств с невысокими доходами, так как чем больше приходится платить за коммунальные услуги, тем меньшая сумма остается на другие потребности, что, в свою очередь, ведет к нищете.

Пенсионеры, конечно, имеют сталинскую закалку, а потому продолжат выкручиваться и платить, но в данном случае повышение коммунальных тарифов приведет к в лучшем случае частичной оплате, и итогом станет накапливание долгов.

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Если верить словам Юрия Витренко, текущее повышение – не предел и цена электроэнергии вскоре может возрасти в 2,5 раза. Грядущее повышение вряд ли будет резким, скорее, повторится поэтапное повышение тарифов, как в 2015-2017 годах, а в качестве возможного ориентира будут взяты 4 гривны за 1 кВт-час.

Потому, скорее всего, уже с апреля цена 1 кВт-часа может вырасти, по меньшей мере, до 2 гривен.

Ведь при нынешней модели рынка электроэнергии поставщикам негде брать деньги, кроме как за счет повышения тарифов для населения – другого варианта государство им просто не предлагает. И так как у украинцев нет другого выхода, кроме как платить за электричество по рыночной цене, повышенный тариф мог бы себя оправдать, если бы и доходы населения индексировались в соответствии с уровнем инфляции.

Но с этим как раз беда, так зарплаты и пенсии в Украине не индексируются с 2016 года. В итоге вся страна платит за эксперименты государства, так как запущенная модель рынка была изначально нежизнеспособна и сейчас ее реанимируют исключительно за счет населения.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда