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Путин зря радуется бунтам в Америке

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

4 июня 2020, 09:37публикуется на языке оригинала

Путинские страшилки сменили тему с Украины на США.

Путин
Путин зря радуется протестам в США/ УНИАН

У путинской России маленькая радость - бунтует Америка. Поэтому, вместо традиционной, для телевизионной России, вечной угрозы: "хотите жить как в Украине?", теперь в Кремле появилась новая мощная "страшилка" для россиян: "хотите, чтобы у нас было как Америке?".

И если Украину в пропагандистском, телевизионном мире Кремля презирают как страну, которая не сумела защититься от вероломства и подлости "брата-соседа", от российской агрессии, благодаря предательству свой элиты и правительства, то бунтующую Америку, вероятно, будут жалеть, уважать и тихо радоваться.

Пока Кремль еще не понимает, что в США происходит не гражданская война, на что охотно рассчитывает путинская пропаганда, не мятеж или бунт, а началась острая фаза американской Перестройки.

Читайте такжеРазвал США и два президента: к чему приведут беспорядки в АмерикеПримерно с такой вспышки агрессии и ненависти, но более жестокой и страшной началась начиналась горбачевская Перестройка в СССР ( Алма-Ата, Фергана, Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс).

Более того, Путин не подозревает, что и его страну - Россию ждет Перестройка-2, начало которой он случайно запустил своей конституционной реформой и попаданием в чудовищный социально-экономический кризис.Так, что еще неизвестно, кто США или Россия, какой ценой, выберется с этой Перестройки своих государств. От этого зависит, кто и как. в каком качестве, с какой судьбой останется 21 веке.

Виктор Небоженко новости США Владимир Путин
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