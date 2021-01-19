Эпоха Меркель заканчивается, и это плохая новость для Украины

Украина более не сможет полагаться на антироссийскую позицию Германии / Reuters

Партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз выбрала своего нового лидера – им стал нынешний премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Лашета многие называют "пророссийским" политиком, однако, прежде всего, он является прогерманским деятелем. Он – из той части немецкого политикума, которая считает, что Германия должна действовать, исходя из своих национальных интересов, а не слепо следовать евроатлантической солидарности.

Именно поэтому Лашет убежден, что Северный поток-2 должен быть достроен, а антироссийская риторика вредит экономическим отношениям Германии и России, а РФ для Германии – один из ключевых торговых партнеров. Он убежден, что нельзя жертвовать тесными российско-немецкими экономическими отношениями.

Читайте такжеСемь нянек: кто поможет Украине закончить войну на ДонбассеСледует отметить, что в Германии сегодня существенно усиливаются позиции и влияние как раз тех политиков, которые критиковали Ангелу Меркель за ее излишний проамериканский крен.

Украине необходимо учитывать, что Лашет будет выступать не с антироссийских позиций, а с позиции экономического прагматизма. Это означает, что и с Киевом диалог будет выстраиваться на сугубо прагматичных позициях. Потому нам нужно думать, чем мы можем заинтересовать немцев.

Если раньше мы в основном апеллировали к европейским устремлениям Украины и демократическим ценностям, то теперь период, когда мы на лозунгах могли получать какие-то авансы, прошел.

Кроме того, учитывая, что Германия – активный участник переговоров в нормандском формате, то, скорее всего, теперь на этих переговорах Берлин будет активнее настаивать на выполнении Украиной "Минска". Для Украины Лашет невыгоден еще и тем, что может куда быстрее прийти к пониманию, что "ключ от мира" на Донбассе находится не только в Москве, но и в Киеве.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда