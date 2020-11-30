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Россия крупно облажалась в Нагорном Карабахе

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

30 ноября 2020, 06:54

Теперь и у Армении, и Азербайджана есть четкое осознание того, что любые политические переговоры, которые не приводят к результату, заканчиваются войной.

Нагорный Карабах, миротворцы
В Нагорном Карабахе Россия выиграла тактически, но проиграла стратегически / Reuters

Россия в ситуации с Нагорным Карабахом, как всегда, постаралась извлечь из ситуации максимум политических преференций для себя. Вернув состояние границ на 1991 год, РФ сохранила хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Турцией. А это крайне важно, поскольку у Москвы и Анкары много общих проблем, которые нужно решать: Сирия, Ливия, Босфор.

Кроме того, Россия получила разбитую и ослабленную в политическом, экономическом и военном смыслах Армению, которой теперь легко манипулировать.

Прежде всего, Россия сменит Пашиняна, потому что это – человек не Путина, а ставленник Демократической партии США. Поскольку на первой волне протестов Пашиняна не получилось снести, Москва будет додавливать, чтобы он таки ушел в отставку. Затем в Армении будут проведены выборы, посредством которых к власти приведут пророссийски настроенного человека.

Кроме того, Россия будет стараться своими войсками заменить мощность будущей армянской армии, чтобы тем самым закрепить свое присутствие на Южном Кавказе, уравновесить амбиции Турции и не дать Азербайджану "расправить крылья", став субъектом международного права. Ведь альянс Турции и Азербайджана может существенно усилить позиции Турции в регионе.

Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и РоссииС одной стороны, Россия получила максимум преференций, но с другой – стратегически она проиграла. Выиграла она лишь тактически, получив Армению. Сейчас Москва будет создавать военную базу в Нагорном Карабахе, первая ее база уже существует в Гюмри, в Армении.

Вроде как Кремль контролирует ситуацию и находится в центре всех процессов, однако, в целом, он проиграл, поскольку Турция впервые со времен Второй мировой войны вошла на Южный Кавказ. Более того, она дошла до Астрахани – до границы Азербайджана и России. Фактически Турция получила выход к Каспийскому морю. А там – через море бросай трубу с туркменским газом.

Ведь не секрет, что Турция хочет стать газовым хабом Ближнего востока. Мы уже видим ее противостояние с Грецией только лишь за разведку месторождений, не говоря уж о бурении скважин и добыче нефти и газа.Турция сейчас постарается максимально придавить Иран, где проживает около 25 миллионов азербайджанцев – это в два раза больше, чем в самом Азербайджане. Этот факт является препятствием для создания взаимовыгодных отношений между Ираном и Азербайджаном: Иран боится, что, в конечном итоге, Азербайджан разожжет сепаратистские настроения азербайджанцев Ирана – мол, "Вы же азербайджанцы, потому присоединяйтесь к Азербайджану!". Тогда может сложиться такая же ситуация, как с Курдистаном.

Потому сейчас Турция и Азербайджан, действуя вместе, могут начать давить на Иран – вынуждать его вступить в их альянс.Таким образом, в результате последних событий Турция очень усилила свои позиции.

Читайте такжеЧто потеряли и приобрели Россия и Турция после конфликта в КарабахеВ российской прессе развернута сумасшедшая волна о том, что Россия победила, что ее миротворцы в Карабахе и т.д. Однако, на самом деле, за российскими миротворцами там наблюдают турецкие войска, и турецкий флаг там развевается вместе с флагом Азербайджана. Вокруг анклава Нагорного Карабаха будут находиться турецкие военнослужащие, азербайджанская армия, а также совместный центр контроля и мониторинга России и Турции.

Обратите внимание на то, как четко прописано в соглашении количество миротворцев, их вооружение и техника – только 90 БТР и специальная техника, никаких танков, артиллерии, систем ПВО и т.д.К тому же, теперь Россия еще будет должна заставить Армению открыть транспортный коридор с Нахичеванью, а российские пограничники должны будут обеспечить безопасность этого коридора. В результате Россия еще и понесет финансовые затраты, чтобы все это выполнить.

Кроме того, на сегодняшний день РФ выступает раздражающим фактором для Армении, потому что большинство армян понимает, что де-факто Москва их предала. Россияне дали им немножко вооружения (сколько смогли, завезли через Иран), вполне возможно, предоставили наемников вроде частных военных компаний, которых мы встречали в Сирии, Ливии и т.д. Однако это не решило ситуации.

Читайте такжеУ Путина в Карабахе всё получилось на триста процентовВедь Армения даже не провела мобилизацию. Если в Украине было три волны мобилизации, и мы сформировали группировку войск, которая, в принципе, на первом этапе успешно противостояла и освобождала территории, пока не вмешались политики в лице Петра Алексеевича...

Армяне же мобилизацию не проводили, из-за этого, когда начались первые потери, их нечем было восполнять. Спецов выбили (артиллерию, расчеты ПВО, расчеты реактивных систем залпового огня, танкистов и т.д.), а на их место бросили молодых пацанов-призывников 2000-2002 годов рождения. Эти мальчишки там и проливали кровь, став "пушечным мясом" в этой войне.

Потому само армянское общество сейчас будет крайне категорично настроено в отношении Москвы. России еще и это придется преодолевать. Как будет выпущен этот пар, и что предпримет Кремль – сложно прогнозировать.

В конечном итоге, Армения будет стремиться к тому, чтобы нарастить военную мощь и решить вопрос возвращения Нагорного Карабаха. Ведь теперь и у Армении, и Азербайджана есть четкое осознание того, что любые политические переговоры, которые не приводят к результату, заканчиваются войной. Но для того, чтобы политические переговоры привели к результату, нужно иметь боеспособную армию и заниматься созданием системы национальной безопасности.

новости России Турция Олег Жданов Война в Карабахе
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