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Северный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов Путина

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

8 марта 2021, 06:49

Проект обхода Украины с севера и юга должен был показать, что РФ может навязывать свою повестку, а значит - доминировать и менять правила игры.

Северный поток-2
Проект Северный поток-2 провалился / Reuters

Хотя датские разрешительные органы и продлили разрешение на строительство Северного потока-2 до сентября этого года, уже сейчас понятно, что обещание Путина о том, что Северный поток-2 будет построен к концу 2020, в крайнем случае в первом квартале 2021 года, выполнено не будет. Впрочем, одним невыполненным обещанием больше, одним меньше - какая разница. Хорошо хоть честью офицера клястся не стал, столько раз застрелиться, сколько он врал, все равно невозможно.

Для Газпрома была возможность воспользоваться пересменкой в Белом доме и ударно достроить недостающие полторы сотни километров, поставив Штаты перед фактом завершения строительства. Но технологическая отсталость не позволяет России совершать такие подвиги даже в последней как-то работающей отрасли по продаже народного достояния. Это в определенной степени буквально приговор путинской экономике. Она настолько зависима от импорта технологий, комплектующих, высокотехнологичных узлов и деталей и специалистов, что введенные более года назад санкции ввели в кому проект строительства важнейшего для режима проекта.

Читайте такжеПо Северному потоку-2 поехали каткомВажность его не только в экономическом плане (как раз экономика здесь далеко не на первом месте), проект важен с точки зрения демонстрации политических возможностей. Проект обхода Украины с севера и юга должен был показать, что путинская Россия может навязывать свою повестку, а значит - доминировать и менять правила игры. То есть - быть субъектом.

Но проект провалился полностью. Как на юге, так и на севере. На юге в Европу пойдут в самом лучшем случае в три раза меньшие объемы, чем проектировалось вначале, причем Турецкий поток теперь критически зависит от политики Турции. В случае, если Турция сумеет перехватить в систему ТАНАП среднеазиатский газ, Турецкий поток останется без ресурсной базы. И не только Турецкий поток, кстати. Под угрозой оказывается Голубой поток и украинский транзит, которые запитаны из того же ресурсного источника. И это уже совершенно не похоже на субъектное положение.

На севере провал еще более очевиден - сроки ввода в строй газопровода фактически сдвигаются на два года (вместо конца 2019 в лучшем случае на конец 2021 года). А возможно, что и еще дальше.

Читайте такжеСеверный поток-2 будет достроен, но на условиях СШАНо главное - теперь вообще непонятно, о каких объемах прокачки может идти речь. Уже прорабатывается вопрос о возможном заполнении трубы СП-2 водородом (технологически водород можно транспортировать вместе с природным газом по одной трубе, а в конце производить разделение смеси на мембранных фильтрах, используя разные физические характеристики молекул метана и водорода). Что само по себе говорит о провале газовой стратегии и вынужденном переходе на водородную, причем это как раз вопрос перспективный. Сегодня Европа только декларирует желание переходить на водородное топливо, но это потребует серьезных работ по строительству всей необходимой инфраструктуры.

Называть Россию субъектом политики при таких впечатляющих провалах уже не приходится. Конечно, можно делать хорошую мину и мотивировать пропаганду на победный клёкот, но сути происходящего, это уже не меняет.

новости России Владимир Путин Северный поток-2 Эль Мюрид
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