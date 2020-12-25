Список клоунов в украинской политике пополнился Сенцовым

Олег Сенцов / УНИАН

В свое время я написал, что от режиссера Олега Сенцова власти решили откупиться, выделив ему что-то чуть больше 20 млн гривен на фильм, чтобы он не лез в политику. И он, действительно, на время умолк и не участвовал в местных выборах.

Тогда же я предположил, что это ненадолго. Потому что Сенцов не талантлив, фильм его провалится и перед горе-режиссёром снова во весь рост встанет вопрос:

"Как заработать на хлеб насущный?"

Бюджетного бабла больше не дадут, а про частные деньги нельзя даже и мечтать. Чай не Спилберг, и не Тарантино. И даже не Зеленский с его "Сватами" и "Слугой народа".

Поэтому нет сомнения, что такой амбициозный и авантюрный персонаж, как Сенцов в самое ближайшее время снова подастся в политику. Думаю, Пинчук, Ахметов или кто-то другой подберут. Не дадут пропасть герою.

Так что принимайте очередное новое лицо в политике!

Хотя надо прямо сказать, что в регистре политических шутов и клоунов уже явное переполнение.