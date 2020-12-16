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Танцы "зеленой" команды по граблям истории продолжаются

Светлана Крюкова

журналист

16 декабря 2020, 08:44

Украинские чиновники наметили двух главных врагов.

протесты ФОП под Радой
Протесты ФОП под Радой / Главред

Каждая власть в современной украинской истории почему-то считает жизненно для себя необходимым поссориться с двумя категориями людей - c журналистами и малым бизнесом.

В журналистах они видят врагов за то, что не дают им спокойно жить, жировать и воровать.

Малый бизнес, прежде всего ФОПы – виноваты во всем остальном, в чем нельзя предъявить претензий журналистам.

Они – главный канал потери доходов и причина дырявых государственных и местных бюджетов. Их упрощенная система сильно не нравится МВФ. Они очень громки в своих протестах и удивительно высоко самоорганизованы, отбивая свой маленький бизнес от наездов всех и вся.

И они, по твердому убеждению властей – все время жируют. И жмотятся купить себе РРО или согласиться на усиление фискального и административного давления.

Ну чем не повод для власти "заняться" ими вплотную.

В стране в 2019 году работало 362,3 тысячи малых предприятий (из них – 313,4 тысячи микро-) и 1,56 миллиона ФОПов.

Они обеспечили работой – 4,36 (!!!) миллиона человек. Тех, которые могли уехать гастарбайтерствовать в поисках лучшей жизни, но получили шанс и источник средств для существования для себя и своих семей у нас в стране.

Читайте такжеВо всех странах ФОПов стараются носить на руках. У нас - стараются только стричьСубъекты малого бизнеса (малые предприятия и ФОПы) в прошлом году реализовали продукции – на 2 триллиона 724 миллиарда гривен (для сравнения – крупный бизнес, государственный и частный, в том числе наш любимый олигархический – 3,63 триллиона).

Создали 569 миллиардов гривен добавленной стоимости.

Заплатили своим работникам 121,4 миллиарда гривен зарплаты. Не получая при этом никакой государственной поддержки.

А малый бизнес ведь ничего и не просил, невзирая на карантины и локдауны, нередко предусматривающие совершенно дурные ограничения и запреты. Его требование было просто и незамысловато – не трогать и дать спокойно работать.

Разумная власть, понимая и экономическую, и социальную роль малого бизнеса, так бы и сделала, понимая, что поступая наоборот, рискует получить многомиллионную безработицу и эмиграцию.

Читайте такжеЛокдаун в Украине уничтожит остатки малого и среднего бизнесаНо "наша" и "разумная" – это два разных измерения, почти не пересекающихся.

В результате вызрел бунт, грозящий по масштабам превзойти знаменитый "налоговый майдан Азарова", а если власти будут продолжать тупить и повышать градус противостояния – перерасти в куда большее. Есть еще резерв протестного потенциала среди шахтеров (которым так и не выплатили долги по зарплатам), учителей (которых кинули с ростом зарплат), медиков, которые грозят общенациональной забастовкой.

Танцы "зеленой команды" по "граблям истории" продолжаются. "Йолку" не догадайтесь попытаться установить на главной площади страны. С шляпой или без шляпы.

акция протеста ФОП Светлана Крюкова
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