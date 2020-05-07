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Тарифы вырастут вдвое: чем опасна отмена льготного тарифа на электроэнергию

Валентин Землянский

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики

7 мая 2020, 06:55публикуется на языке оригинала

Рост тарифов может спровоцировать социальный взрыв и увеличение числа субсидиантов

Электроэнергия
Если Кабмин одобрит повышение, то электроэнергия подорожает с 90 копеек до 2-2,5 гривен за 1 кВт\ч /УНИАН

Накануне НКРЭКУ предложила два варианта выхода из энергокризиса, в каждом из которых предусмотрено повышение тарифов для населения. В них четко не говорится насколько, но речь идёт о повышении тарифов населения и снижение роста "зелёного" тарифа - разница лишь в сроках и схеме возмещения инвесторам. Если будет снижен "зеленый" тариф, это будет означать фактически отказ государства от своих гарантий инвесторам. Исходя из этого и предлагаются различные варианты урегулирования.

По их расчетам, если убрать льготные 100 кВт для населения, то они дадут прирост в 8 млрд гривен - при дисбалансе в 15 миллиардов. То есть, этих денег для нормализации все равно не хватит и потому пока сложно сказать, как будет дальше развиваться ситуация. Но, с высокой долей вероятности, цены на электроэнергию для населения пойдут вверх.

Дело в том, что с мая в Украине сняты ограничения по спец обязательствам. Например, если по газу спецобязательства были продлены до июня, то по электроэнергии их не продлевали и, в принципе, у НКРЭКУ в юридическом плане нет никаких сдерживающих факторов, чтобы не изменять цены. Иными словами, они могут сделать это хоть сегодня.

Если же говорить о том, как может измениться цена,то думаю верхняя планка подорожания будет в диапазоне от 2 до 2,5 гривен за 1 кВт\ч. 

Читайте такжеЦены поползут вверх: чем грозит отключение энергоблоков АЭСПри этом ещё непонятно, сохранится ли схема двухзонных или трехзонных режимов потребления. Соответственно, для ночного потребления электроэнергии тариф может подскочить с 90 копеек до 2 гривен, то есть почти вдвое.

И ранее 100 кВт\ч в основном пользовались малоимущие и пенсионеры. Все остальные, любая среднестатистическая семья, потребляют в квартире не менее 200 кВт\ч в месяц. Но тут есть несколько составляющих этой проблемы. Первая и основная - социальная, то есть отсутствие роста доходов граждан. Фактически, сейчас повторяется ситуация 2014 года, когда экс-премьер Яценюк запускал рынок газа - тарифы выросли минимум в 5-6 раз, а доходы граждан падали. Сейчас, на фоне экономического кризиса, у нас та же картина - запуская рынок, где граждане не имеют стабильного дохода, существует риск социального взрыва.

Теперь вопрос в действиях властей. То, что зависело от Минэнерго, –  пересмотр баланса чтобы не допустить технических проблем в системе, то есть избежать веерных отключений и блэкаутов - было сделано. Но теперь мы снова упираемся в финансовую часть, так как рынок электроэнергии, в отличие от рынка газа, более сложный с точки зрения производства. У нас есть: 

  • базовая генерация в лице атомной энергетики, которая выдает энергию ровным графиком и который нежелательно маневрировать; 
  • тепловая генерация, которая работает на угле и которая более дорогая, чем атомная; 
  • и есть "зеленая" электроэнергия, которая съедает львиную долю средств при производстве, но при этом выдает меньший объем энергии, чем другие.

Потому логичнее сейчас было бы продлить спецобязательства и не поднимать тарифы, так как если пожертвовать этими 100 кВт\ч, то это приведет к тому, что встанет вопрос об увеличении субсидий.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

новости Украины рынок электроэнергии НКРЭКУ тарифы на электроэнергию Валентин Землянский
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