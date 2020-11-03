Трамп будет цепляться за власть до последнего

Джо Байден и Дональд Трамп / коллаж Reuters

Математически, если посмотреть на данные социологии, то Дональд Трамп уже проигрывает выборы Джо Байдену. Безусловно, велика вероятность того, что разбирательство о выборах может дойти и до пересчета голосов и до разбирательств в Верховном суде США. Многие противники Трампа опасаются того, что это произойдет. И так как в Верховном суде больше назначенцев Трампа, то это может спровоцировать действующего президента "продавить" свою победу, что, в свою очередь, может спровоцировать серьезный конституционно-политический кризис в США.

Пока четких индикаторов того, что Трамп именно так и поступит, нет. Хотя Трамп уже заявил, что признает себя победителем еще до окончания подсчета голосов, что уже убедило его критиков в том, что Трамп точно собирается цепляться за власть всеми способами, а его сторонников – в том, что нужно готовиться к политическому противостоянию с демократами.

Читайте такжеТрамп устроит в США грандиозный скандалРезультат выборов в США будет зависеть от разрыва между Трампом и Байденом – чем он меньше, тем глубже и острее будет политический кризис после выборов.

Украине от этого кризиса ничего не стоит ожидать, так как последствия зависят от целей самой Украины – от того, чего мы хотим, как воспринимаем себя в системе координат внешней политики США. И пока у нас такого понимания нет. Трампа и Байдена можно воспринимать по-разному – если анализировать их предвыборные программы, каждая из них имеет как возможности, так и риски для Украины и наших национальных интересов. Безусловно, если в Штатах начнется хаос, то этим воспользуются недоброжелатели. В частности, Россия уже пользуется тем, что Штаты все больше заняты внутренней повесткой. Но это началось еще до Трампа и при нем все эти проблемы только усилились.

Потому Украине нужно понять, что делать однозначную ставку на Вашингтон не стоит, так как США все больше будут заниматься внутренней политикой и нам ничего не будет независимо от того, кто из двух кандидатов придет в Белый дом – в любом случае нам придется выстраивать с ними коммуникацию.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда