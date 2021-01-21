Трампа и его сторонников после ухода с поста начнут рвать на части

Дональд Трамп / Фото Reuters

Почему Трамп проиграл борьбу за власть?

Ответ очень простой: "Потому что Трамп отказался за нее бороться!"

После победы Трампа в 2016 г. в США началась гражданская война. Демократы стали откровенно готовить захват власти с помощью государственного переворота. Трамп прекрасно об этом знал, но ничего не предпринял для его предотвращения. Вплоть до последнего дня Трамп наивно продолжал бороться за власть, стараясь оставаться в рамках Конституции, когда противники уже давно действовали согласно логике гражданской войны, которая говорит, что для захвата власти все средства хороши.

Что должен был сделать Трамп в условиях разворачивающейся гражданской войны, чтобы удержать власть?

Только одно: самому совершить государственный переворот, провести массовые аресты, разбомбить СМИ, социальные сети, и ввести правую диктатуру. В этом случае не его удаляли бы из Твиттера, а он бы удалял.

Нет никаких сомнений, что Трампа подталкивали к этому решению, но он не решился. Разумеется, он отлично понимал, что это означало переход к горячей фазе гражданской войне и распад США.

Читайте такжеПрежних США уже не будет – или два президента, или войнаТрамп оказался порядочным человеком, который продолжал наивно верить в то, что законы, демократия и справедливость в США еще действуют. Но Трамп оказался очень слабым политиком с очень слабыми инстинктами борьбы за власть. Как нравственный человек он вызывает уважение, как политик - нет. В условиях, когда войны все равно не избежать, надо воевать и бить первым.

Что будет далее?

А далее все будет разворачиваться в соответствии с логикой гражданской войны, когда одна сторона смогла захватить власть с помощью заговора и переворота. То есть начнутся массовые преследования и репрессии сторонников Трампа. Самого Трампа просто разорвут: его бизнес, его изгонят из страны, убьют или посадят, репрессируют всех его родственников и друзей. На регионах будет твориться произвол местных партийных функционеров, которых Байден будет не в силах обуздать. Да и самого Байдена быстро выкинут из Белого Дома, как недостаточно радикального старика.

Про свободные и честные выборы в США можно уже забыть, это уже история. Демократия, как власть граждан, на которой строился союз Штатов, закончилась. Впереди разворачивание гражданской войны, последствия которой сейчас предсказать невозможно.

Трамп оказался слабым политиком, поэтому вместо него консерваторы очень скоро выдвинут новых, более радикальных лидеров, а Трамп войдет в историю, как символ борьбы за Конституцию и за демократию.