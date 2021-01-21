УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Трампа и его сторонников после ухода с поста начнут рвать на части

Андрей Головачев

политический эксперт

21 января 2021, 10:05

Про свободные и честные выборы в США можно уже забыть, это уже история.

Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Почему Трамп проиграл борьбу за власть?

Ответ очень простой: "Потому что Трамп отказался за нее бороться!"

После победы Трампа в 2016 г. в США началась гражданская война. Демократы стали откровенно готовить захват власти с помощью государственного переворота. Трамп прекрасно об этом знал, но ничего не предпринял для его предотвращения. Вплоть до последнего дня Трамп наивно продолжал бороться за власть, стараясь оставаться в рамках Конституции, когда противники уже давно действовали согласно логике гражданской войны, которая говорит, что для захвата власти все средства хороши.

Что должен был сделать Трамп в условиях разворачивающейся гражданской войны, чтобы удержать власть?

Только одно: самому совершить государственный переворот, провести массовые аресты, разбомбить СМИ, социальные сети, и ввести правую диктатуру. В этом случае не его удаляли бы из Твиттера, а он бы удалял.

Нет никаких сомнений, что Трампа подталкивали к этому решению, но он не решился. Разумеется, он отлично понимал, что это означало переход к горячей фазе гражданской войне и распад США.

Читайте такжеПрежних США уже не будет – или два президента, или войнаТрамп оказался порядочным человеком, который продолжал наивно верить в то, что законы, демократия и справедливость в США еще действуют. Но Трамп оказался очень слабым политиком с очень слабыми инстинктами борьбы за власть. Как нравственный человек он вызывает уважение, как политик - нет. В условиях, когда войны все равно не избежать, надо воевать и бить первым.

Что будет далее?

А далее все будет разворачиваться в соответствии с логикой гражданской войны, когда одна сторона смогла захватить власть с помощью заговора и переворота. То есть начнутся массовые преследования и репрессии сторонников Трампа. Самого Трампа просто разорвут: его бизнес, его изгонят из страны, убьют или посадят, репрессируют всех его родственников и друзей. На регионах будет твориться произвол местных партийных функционеров, которых Байден будет не в силах обуздать. Да и самого Байдена быстро выкинут из Белого Дома, как недостаточно радикального старика.

Про свободные и честные выборы в США можно уже забыть, это уже история. Демократия, как власть граждан, на которой строился союз Штатов, закончилась. Впереди разворачивание гражданской войны, последствия которой сейчас предсказать невозможно.

Трамп оказался слабым политиком, поэтому вместо него консерваторы очень скоро выдвинут новых, более радикальных лидеров, а Трамп войдет в историю, как символ борьбы за Конституцию и за демократию.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Андрей Головачев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Зачем Путину Навальный за решеткойЗачем Путину Навальный за решеткой Украина уверенно движется к дефолтуУкраина уверенно движется к дефолту Почему Украина зря оплакивает уход МеркельПочему Украина зря оплакивает уход Меркель Есть ли у Украины шанс в 2021-м не лечь под РоссиюЕсть ли у Украины шанс в 2021-м не лечь под Россию Украина Зеленского - это страна-деградант, не имеющая будущегоУкраина Зеленского - это страна-деградант, не имеющая будущего
Следующий материал

Последние новости

10:15
Стало известно о планах Байдена по ситуации в Украине
10:05
Трампа и его сторонников после ухода с поста начнут рвать на части мнение
10:02
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
09:45
Соратник Джо Байдена оконфузился на инаугурации президента Видео
09:35
Переговоры Путина и Байдена: в МИД России назвали главное условие
Реклама
09:28
Врач подробно рассказала, как правильно лечить коронавирус Видео
09:19
Потепление пришло не во всю Украину: где задержались морозы до -27º Видео
09:15
Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021 Фото Видео
08:48
Не так страшен Путин-вор, как Путин-параноик мнение
08:38
Поздравления с Днем объятий прикольные и добрые – картинки и тексты
08:38
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
08:28
Полипы: виды, причины появления и симптомы Видео
08:19
Удар по окружению Путина: СМИ узнали о планах в ЕС по остановке Северного потока-2 Видео
08:14
Коронавирус в Украине 21 января: за сутки нашли 5,5 тыс. новых больных Видео
07:39
Сенат США утвердил первую кандидатуру Байдена на ключевую должность в администрации Видео
07:14
При Байдене США останутся непоколебимы в поддержке Украины - посольство
07:09
"Закрыла дыни": Кафельникова без белья засветила возбужденную грудь на нескромном фото
06:54
Украина обречена быть площадкой борьбы между Западом и Россией мнение
06:38
У Байдена сделали важное заявление об импичменте Трампа Видео
06:32
Украине при Байдене грозят жесткие условия – юрист
Реклама
05:28
Что светит Киеву при президенте Байдене: экс-министр дал тревожный прогноз Видео
05:06
Крушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве Навального Видео
04:51
Что нужно есть, чтобы справиться с сонливостью - ответ диетологов
04:33
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального Видео
04:05
Эксперт спрогнозировал, что будет с тарифами Видео
03:40
Дипломат раскрыл планы Байдена по Украине Видео
03:01
Волочкова рассказала, с кем и где у нее был самый потрясающий секс Видео
02:15
В "ДНР" запланировали новый "референдум" о статусе Донбасса Видео
00:56
В посольстве США озвучили планы Байдена по Украине: чего ожидать Видео
00:55
"Как студентка": дочь Боярского разделась и показала потрясающие формы
00:40
Вкусный булгур с мясом: самый простой рецепт Видео
00:00
В Украине разрешат владеть огнестрельным оружием: подробности решения Рады Видео
20 января, среда
23:37
В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч Фото Видео
23:21
На Украину надвигается шторм и зимние ливни Видео
22:49
Смерть от вакцины против коронавируса: в ВОЗ сделали неожиданное заявление Видео
21:55
Байден принял первые решения на посту президента: появились подробности Видео
21:49
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
21:44
Психологи рассказали, как научить себя худеть Видео
21:42
"Не достоин звания гражданина Украины": у Кравчука жестко припечатали кума Путина Видео
Реклама
21:34
Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
21:28
У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев Видео
21:05
Как избавиться от храпа: 15 способов Видео
20:56
Байден сделал первую запись в президентском Twitter: что пообещал Видео
20:56
Китай наказал соратников Трампа в день инаугурации Байдена Видео
20:42
"Заливаю керосином": акции в поддержку Навального анонсировали призывом "Пусть все горит" Видео
20:35
Гордон объяснил, почему Навальный не называет Крым украинским Видео
20:24
Тарифы на горячую воду и тепло: Кличко сделал важное заявление Видео
20:15
Стало известно, сколько получал экс-глава Укрзализныцы
20:11
Украинскую телеведущую наняли на экзотическую "работу" в Азии
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять