УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина – это наркоман, готовый на всё ради очередной дозы

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

26 августа 2020, 08:30

Европа дает деньги только под свои конкретные цели. И пока Украина не слезет с денежной иглы, страну продолжат грабить.

кредит, валюта, доллар
Украина снова загнала себя в очередную кредитную ловушку / joinfo.ua

Искренне не понимаю, почему принятый парламентом законопроект о ратификации кредитного соглашения с ЕС еще вызывает у кого-то удивление.

Евросоюз всегда жестко отстаивает свои цели - он не о благотворительности, он о кредитах под свои конкретные интересы. Это только у нас думают, что нам деньги дают лишь потому, что мы красивые. Европа старается держать все под контролем – экономику, промышленность, монополистов типа Укрзализныци. А Украина – это наркоман, который вечно бьется за возможность найти ресурс на очередную дозу. И, этот наркоман, как и любой другой, сейчас дряхлеет и деградирует.

Пока что Зеленский и второе правительство при нем не изменили логику наркоманского курса, который был при предыдущих президентах и правительствах. И это главная проблема.

Читайте такжеПочему новый кредит от ЕС - это суверенная афераК примеру, в соседней Турции Эрдоган показал то, как надо правильно выстраивать суверенитет и на днях там открыли месторождение газа в Черном море, в то время как Украина 29 лет своей независимости страдает из-за нехватки газа, всё время только говоря о диверсификации поставок и увеличении добычи, ничего при этом не делая.

Чтобы сделать то же самое у нас, нужны политическая воля и интерес. Но у нас интерес заключается только в компрадорском разграблении остатков экономики, недограбленых со времен "совка" (ничего в нее не вкладывая) и сидении на "потоках", с чем успешно справлялись все президенты.

Собственно говоря, в этом и есть вся суть украинской республики – раздерибанить все в пользу партноменклатуры, авантюристов и бандитов, которые слились в экстазе, создали политэкономическую элиту и успешно грабят эту страну и управляют ею. И пока эта модель не будет сломана изнутри, то все подачки снаружи будут направлены на то, чтобы обслуживать их интересы.

Иными словам, пока мы не начнем жить на то, что сами зарабатываем, сидя на этих займах-инъекциях мы будем спутаны обязательствами наших доноров.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

новости Украины кредит Евросоюз Верховная Рада Юрий Романенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:00
Коронавирус в Украине 26 августа: число зараженных "перешагнуло" новую психологическую отметку
09:00
Как прожить дольше: ученые узнали, сколько и когда нужно спать Видео
08:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 августа: "нежданчики" и прибыльные сделки Видео
08:57
Помпео рассказал, как США поучаствуют в расследовании отравления Навального
08:42
В Европе подтвердились случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19
08:30
Украина – это наркоман, готовый на всё ради очередной дозы мнение
08:01
Коронавирус снизил обороты: в ВОЗ заявили о позитивной динамике пандемии Видео
07:33
Байден дал громкие обещания относительно Украины в случае победы на выборах
07:10
"Сиськи": голая звезда сериала Школа свела с ума откровенным фото
06:57
В США пригрозили РФ "жесткими мерами", если отравление Навального подтвердится Видео
06:52
Почему новый кредит от ЕС - это суверенная афера мнение
06:37
Коронавирус у детей: какие симптомы и что нужно папам с мамами
06:14
Как похудеть: назван самый эффективный способ за все время Видео
05:56
Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь
05:32
Ученые рассказали, какой витамин поможет сжигать жир
05:05
Астролог сказал, кто хочет всех подмять под себя
04:45
Глаз не оторвать: в моду входят изысканные длинные юбки - фото Фото
04:11
Адвоката Ефремова хотят привлечь к уголовной ответственности
03:40
Чем закончатся протесты в Беларуси: эксперт дал прогноз Видео
03:30
50 оттенков серого: самые модные цвета для ногтей на осень 2020 - фото Фото
03:17
Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом Видео
02:50
"Не быть хромой уткой": аналитик оценила шансы участия Путина в выборах-2024
02:25
Берлинале уменьшил список номинаций из-за гендерной политики
01:56
Диетолог рассказала, как легко и надежно убрать похмелье
01:35
Концерт ко Дню независимости: юрист оценил воровство песен Видео
01:35
"Я б вдул, попец отменный": Полина Фаворская сексуально изогнулась и засветила ягодицы
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
00:45
Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест Фото
00:24
Старый премьер и новая коррупция: как выборы в США повлияют на Украину Видео
25 августа, вторник
23:56
Протесты в Минске: митинг ко Дню независимости завершился террором Фото Видео
23:45
Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек Видео
23:30
"Отравление Навального": глава Госдумы "наехал" на Запад Видео
23:22
Эксперт пояснил, почему Украина не спешит возвращать Донбасс Видео
22:59
Шахтер - Динамо - 1:3. Борьба за Суперкубок завершилась победой киевлян, видео голов Видео
22:29
Зеленский сообщил о прямом диалоге с Путиным
22:20
Зеленский спрогнозировал конец войны на Донбассе
22:00
В России заявили о регистрации вакцины от Covid-19 в виде порошка
21:40
"Отрежут обе ноги": в Киеве пьяный майор прокатился по трем курсанткам – СМИ Видео
21:14
Стало известно, как декоммунизируют мост Патона, Родину-мать и памятник Щорсу
21:10
СМИ узнали, почему Россия отказывается обсуждать Донбасс
20:58
Телефонная зависимость: как избавиться от вредной привычки Видео
20:25
Активисты заявили об отправке боевиков с Донбасса в Беларусь Видео
20:18
Подруга Зеленского заразилась коронавирусом
19:36
Погода в Украине в сентябре 2020: синоптики предупредили о температурном сюрпризе Видео
19:29
Зеленский пояснил решение закрыть Умань для хасидов
19:10
Кардио упражнения: экперты рассказали, как часто выполнять Видео
19:05
Энола Холмс - дата выхода и официальный трейлер скандального фильма Видео
19:00
Пискун объяснил, почему уволился с поста советника генпрокурора Видео
18:40
Астролог раскрыл, у кого огромные амбиции
18:39
В Киеве возле Шулявского моста надолго перекрывают дорогу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять