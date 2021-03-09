УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

9 марта 2021, 06:53

Карабахская война показала, что неразрешимый и тупиковый конфликт всё-таки может быть разрешен не политическими, а исключительно военными методами.

Донбасс,боец
Проблема Донбасса может быть решена по карабахскому сценарию / УНИАН

В ответ на приглашение Байдену посетить празднование Дня независимости Украины из США пришел (пока) сигнал, что президент США не станет посещать это мероприятие. Неясно даже, будет ли присутствовать госсекретарь Блинкен. Для Украины, которая, безусловно, с особым вниманием (и даже трепетом) следит за дуновениями из-за океана, это тревожный знак. Во всяком случае для действующей власти.

Твердого отказа, по всей видимости, не будет, а неприезд Байдена - это своего рода намек на то, что Украина должна стать действительно независимой и доказать это на деле. Речь, конечно, может идти только об одном сценарии доказательств - решения проблемы Донбасса. И, естественно, в пользу Киева. В этом случае Байден не просто может, а точно приедет поздравить подмандатную территорию.

Фактически у Зеленского появляется дедлайн. В 2014 году такой дедлайн был у Порошенко: он тоже категорически рассчитывал на решение проблемы Донбасса ко Дню независимости и был достаточно близок к победе. Но в середине августа на территорию Донбасса были введены "гибридные" российские военные, которые полностью изменили обстановку.

Читайте такжеЗачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для УкраиныТеперь та же ситуация и у Зеленского. Причем она в отличие от Порошенко гораздо более благоприятна. Во всяком случае сегодняшнее состояние ВСУ кардинально отличается от 2014 года, Турция практически в открытую готовит украинскую армию к повторению карабахского сценария, да и политический фон на самой Украине принципиально отличен от 2014 года. Если тогда в лояльности восточных территорий было сомнение, то гениальная политика Путина привела к тому, что Россия во всех слоях украинского общества воспринимается только как враждебное государство-агрессор. Ни о каких потенциально пророссийских регионах теперь речи нет и уже не будет.

Карабахская война показала, что неразрешимый и тупиковый конфликт всё-таки может быть разрешен (или по крайней мере существенно подвинут в сторону разрешения) не политическими, а исключительно военными методами. И сейчас ровно то же самое готовится на территории Украины. Единственное препятствие - это, конечно, угроза военного вторжения из России. Но сегодня не 2014 год, а потому вероятность его совершенно иная.

С другой стороны, для обанкротившегося Кремля может показаться интересным новый вооруженный конфликт, который позволит переключить внимание населения от внутренней катастрофы.

Правда, с патриотическим психозом в этот раз может выйти конфуз. Если шесть лет назад ситуация в российском обществе была крайне грубо, но весьма метко описана строками скабрезного анекдота "Член встал - мозги отключились", то сейчас для Кремля вызвать фантом прежнего воодушевления будет крайне непросто.

Читайте такжеТурция намекает Украине на силовое решение проблемы ДонбассаКрым, конечно, наш, но зачем он нам - тут у населения возникли за последние шесть лет вполне закономерные вопросы. Особенно на фоне того, что денег туда вложено немеряно, а с эффектом как-то не очень. Крым так и не превратился в витрину достижений путинской экономики - хотя бы потому, что достижений нет и быть не может. Какие достижения могут быть у гангстеров? А потому и ставить на витрину нечего. В этом смысле "Донбасс наш" будет продать населению гораздо труднее.

Во-вторых, повторить ввод "гибридных военных" так, как это было в августе 2014 года, тоже окажется весьма затруднительно. Теперь их обязательно заметят, а значит - Россия получит ответ от Запада уже в явной форме. Не говоря уже о полноценном вторжении, на что Запад будет просто вынужден реагировать.

Пойдет ли Кремль на риск полномасштабного ответа в случае, если Киев развернет военное решение донбасского вопроса - неизвестно. Несмотря на грозные заявления об испепеляющем ударе и обещании завершить войну во Львове, сомнения в этом есть, и немалые. Идея превратить Россию в осажденную крепость для режима-банкрота, конечно, может показаться привлекательной, но крепость садится в осаду и держится уверенно, если в подвалах есть хоть какие-то запасы. В России, посевная в которой зависит от того - дадут ли враги посевной материал или нет, поставит ли супостат еще пару миллионов тонн пальмового масла или притормозит - с запасами явно негусто. А население, которое и безо всякой блокады уже готово выходить на протесты, воспримет идею затянуть пояса совершенно без восторга.

И, наконец, не стоит забывать, что поражение в войне всегда эхом отзывается на самом верху. Кризис в Армении - следствие поражения в карабахской войне. Поражение в войне с Японией в 1905 году привело к революции, которую задавили, но фактически заложили фундамент под последующие революционные события, которые привели к катастрофической смене вначале царского режима, а затем и его сменщиков.

Победить Украину в вооруженном "обычном" конфликте сегодня - практически нереально, а отсутствие победы станет однозначным поражением со всеми вытекающими последствиями. Есть над чем подумать.

В общем, вероятность российского вторжения в ответ на военную операцию на Донбассе не слишком велика, а пока в Кремле будут размышлять, она может и завершиться.

Читайте такжеПлохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на ДонбассеСША практически подталкивают и ставят условие Зеленскому - докажите, что вы и вправду достойны считаться независимыми, тогда, возможно, мы окажем вам поддержку. Не рискнете и не докажете - ваше дело. На падающем рейтинге для Зеленского патриотический подъем и возможность решения проблемы Донбасса означает практически однозначный второй срок (пусть он при своем избрании и обещал долго не задерживаться). И даже если он выполнит свое обещание и не будет выдвигаться на второй срок, уйти победителем или уйти без победы - это два очень разных сюжета.

Условие поставлено, сроки обозначены. Весна с ее распутицей скоро закончится, и у Киева останется на всё про всё три-четыре месяца. Это и много, и мало одновременно.

Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден война на Донбассе Эль Мюрид
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Северный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов ПутинаСеверный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов Путина Почему шутка словацкого премьера - оговорка про ФрейдуПочему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду Почему уход Путина не улучшит отношения России с УкраинойПочему уход Путина не улучшит отношения России с Украиной Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республикиПоломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики Три причины, почему Украине не светит НАТОТри причины, почему Украине не светит НАТО
Следующий материал

Последние новости

07:15
Астролог оценил перспективы жены Медведчука в политике
07:09
"Русская рулетка": в ЕС призвали не спешить одобрять вакцину Спутник V Видео
06:53
Украина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки мнение
06:33
Мендель объяснила, почему не состоялся разговор Зеленского с Байденом Видео
06:30
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
Реклама
06:02
Кому категорически противопоказан чеснок Видео
05:27
Украинский дипломат назвал условия разрыва дипотношений Киева и Москвы Видео
04:56
О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов Видео
04:50
Как правильно красить глаза тушью под маску для лица Видео
04:03
Политолог объяснил опасность обострения войны РФ и Украины на Донбассе
03:40
Украинцев предупредили о мощном ударе волны агрессивного COVID-19 Видео
02:48
Названы самые полезные сухофрукты для организма Видео
02:10
Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse
01:36
Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов Видео
00:55
На Закарпатье забитые больницы и большая смертность от COVID-19 - врач Видео
00:19
День ангела Тараса – открытки и поздравления красивые и смешные
08 марта, понедельник
23:59
Мендель раскрыла подробности о втором сроке Зеленского Видео
23:31
Врач назвала продукты, которые нельзя есть перед сном Видео
23:03
Украинский телеведущий откровенно рассказал о пережитом горе 8 марта Видео
22:56
Мендель призналась, как попала в ОПУ и почему "крутил носом" Богдан
Реклама
22:41
Тепла не будет еще долго: синоптики огорчили прогнозом Видео
22:27
В Украине цены на продукты взлетят еще больше Видео
22:24
Мендель назвала сроки проведения большой пресс-конференции Зеленского
21:53
США в очередной раз "наехали" на Лукашенко Видео
21:19
В столице из-за сложных погодных условий увеличилось число ДТП
21:15
Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021 Видео
20:48
В Польше отказывались лечить пострадавших украинцев в ДТП Видео
20:43
В Херсонской области произошла утечка опасного вещества, есть пострадавший
20:32
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
20:31
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:30
Геймер пообещал ежедневно убивать главбоса Sekiro до релиза Elder Ring Видео
20:05
Отравление в Сумах: мать пострадавшей назвала причину поступка дочери Видео
19:49
В США приняли важное для Трампа решение по выборам Видео
19:25
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов
19:25
На Закарпатье бьют тревогу из-за новой опасности коронавируса Видео
19:10
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами
19:06
Украина срочно обратилась к НАТО из-за действий России в Крыму Видео
18:56
"Иди отсюда с удостоверением": маршрутчик отказался везти дочь убитого бойца АТО Видео
18:47
В ООН к 8 марта сняли трогательный ролик об украинках Видео
18:33
Square Enix приготовила приятный сюрприз для фанатов игр про Лару Крофт Видео
Реклама
18:07
В США тестируют новое лекарство от коронавируса, результат обнадеживает Видео
18:05
Мендель резко высказалась в адрес Порошенко Видео
17:54
Из-за уязвимости ПО Microsoft были атакованы десятки тысяч компаний
17:49
Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта Видео
17:28
Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают уникальный парк Видео
17:21
Посол заявил, что у Украины возникла проблема с Израилем Видео
16:52
Если вы думали, что Minecraft уже запускали на всём – вы удивитесь Видео
16:46
В Минздраве разгромили главные фейки о вакцине CoviShield Видео
16:27
Как правильно варить кофе в турке – простой рецепт Видео
16:12
Стрижка удлиненный боб вернулась в моду на весну 2021 Фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять