Украина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки

Проблема Донбасса может быть решена по карабахскому сценарию / УНИАН

В ответ на приглашение Байдену посетить празднование Дня независимости Украины из США пришел (пока) сигнал, что президент США не станет посещать это мероприятие. Неясно даже, будет ли присутствовать госсекретарь Блинкен. Для Украины, которая, безусловно, с особым вниманием (и даже трепетом) следит за дуновениями из-за океана, это тревожный знак. Во всяком случае для действующей власти.

Твердого отказа, по всей видимости, не будет, а неприезд Байдена - это своего рода намек на то, что Украина должна стать действительно независимой и доказать это на деле. Речь, конечно, может идти только об одном сценарии доказательств - решения проблемы Донбасса. И, естественно, в пользу Киева. В этом случае Байден не просто может, а точно приедет поздравить подмандатную территорию.

Фактически у Зеленского появляется дедлайн. В 2014 году такой дедлайн был у Порошенко: он тоже категорически рассчитывал на решение проблемы Донбасса ко Дню независимости и был достаточно близок к победе. Но в середине августа на территорию Донбасса были введены "гибридные" российские военные, которые полностью изменили обстановку.

Читайте такжеЗачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для УкраиныТеперь та же ситуация и у Зеленского. Причем она в отличие от Порошенко гораздо более благоприятна. Во всяком случае сегодняшнее состояние ВСУ кардинально отличается от 2014 года, Турция практически в открытую готовит украинскую армию к повторению карабахского сценария, да и политический фон на самой Украине принципиально отличен от 2014 года. Если тогда в лояльности восточных территорий было сомнение, то гениальная политика Путина привела к тому, что Россия во всех слоях украинского общества воспринимается только как враждебное государство-агрессор. Ни о каких потенциально пророссийских регионах теперь речи нет и уже не будет.

Карабахская война показала, что неразрешимый и тупиковый конфликт всё-таки может быть разрешен (или по крайней мере существенно подвинут в сторону разрешения) не политическими, а исключительно военными методами. И сейчас ровно то же самое готовится на территории Украины. Единственное препятствие - это, конечно, угроза военного вторжения из России. Но сегодня не 2014 год, а потому вероятность его совершенно иная.

С другой стороны, для обанкротившегося Кремля может показаться интересным новый вооруженный конфликт, который позволит переключить внимание населения от внутренней катастрофы.

Правда, с патриотическим психозом в этот раз может выйти конфуз. Если шесть лет назад ситуация в российском обществе была крайне грубо, но весьма метко описана строками скабрезного анекдота "Член встал - мозги отключились", то сейчас для Кремля вызвать фантом прежнего воодушевления будет крайне непросто.

Читайте такжеТурция намекает Украине на силовое решение проблемы ДонбассаКрым, конечно, наш, но зачем он нам - тут у населения возникли за последние шесть лет вполне закономерные вопросы. Особенно на фоне того, что денег туда вложено немеряно, а с эффектом как-то не очень. Крым так и не превратился в витрину достижений путинской экономики - хотя бы потому, что достижений нет и быть не может. Какие достижения могут быть у гангстеров? А потому и ставить на витрину нечего. В этом смысле "Донбасс наш" будет продать населению гораздо труднее.

Во-вторых, повторить ввод "гибридных военных" так, как это было в августе 2014 года, тоже окажется весьма затруднительно. Теперь их обязательно заметят, а значит - Россия получит ответ от Запада уже в явной форме. Не говоря уже о полноценном вторжении, на что Запад будет просто вынужден реагировать.

Пойдет ли Кремль на риск полномасштабного ответа в случае, если Киев развернет военное решение донбасского вопроса - неизвестно. Несмотря на грозные заявления об испепеляющем ударе и обещании завершить войну во Львове, сомнения в этом есть, и немалые. Идея превратить Россию в осажденную крепость для режима-банкрота, конечно, может показаться привлекательной, но крепость садится в осаду и держится уверенно, если в подвалах есть хоть какие-то запасы. В России, посевная в которой зависит от того - дадут ли враги посевной материал или нет, поставит ли супостат еще пару миллионов тонн пальмового масла или притормозит - с запасами явно негусто. А население, которое и безо всякой блокады уже готово выходить на протесты, воспримет идею затянуть пояса совершенно без восторга.

И, наконец, не стоит забывать, что поражение в войне всегда эхом отзывается на самом верху. Кризис в Армении - следствие поражения в карабахской войне. Поражение в войне с Японией в 1905 году привело к революции, которую задавили, но фактически заложили фундамент под последующие революционные события, которые привели к катастрофической смене вначале царского режима, а затем и его сменщиков.

Победить Украину в вооруженном "обычном" конфликте сегодня - практически нереально, а отсутствие победы станет однозначным поражением со всеми вытекающими последствиями. Есть над чем подумать.

В общем, вероятность российского вторжения в ответ на военную операцию на Донбассе не слишком велика, а пока в Кремле будут размышлять, она может и завершиться.

Читайте такжеПлохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на ДонбассеСША практически подталкивают и ставят условие Зеленскому - докажите, что вы и вправду достойны считаться независимыми, тогда, возможно, мы окажем вам поддержку. Не рискнете и не докажете - ваше дело. На падающем рейтинге для Зеленского патриотический подъем и возможность решения проблемы Донбасса означает практически однозначный второй срок (пусть он при своем избрании и обещал долго не задерживаться). И даже если он выполнит свое обещание и не будет выдвигаться на второй срок, уйти победителем или уйти без победы - это два очень разных сюжета.

Условие поставлено, сроки обозначены. Весна с ее распутицей скоро закончится, и у Киева останется на всё про всё три-четыре месяца. Это и много, и мало одновременно.