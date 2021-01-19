Украина Зеленского - это страна-деградант, не имеющая будущего

Владимир Зеленский / УНИАН

Два года назад Зеленский еще не стал президентом Украины, но уже 3 недели, как он объявил о своем намерении выдвигаться. С тех пор он стал фактором внутренней политики, ее главным явлением. Зеленский обрушил рейтинг Тимошенко, которая с реальной перспективы стать президентом, всю ту избирательную кампанию конкурировала с Порошенко за второе место.

Но, собственно, тогда уже – в конце января 2019 года – практически все уже было предрешено. Фактор Зеленского стал неожиданным для всей политической тусовки страны. Зе для "политических традиционалов" стал черным лебедем, который вызывал недоумение и страх – как с ним бороться никто не знал. И это незнание позволило не только победить на президентских выборах, но и в парламентскую кампанию сделать ранее невиданное – завести виртуальную партию и слепить из нее монобольшинство.

И вот два года спустя противоядие Зеленскому таки найдено. Оказывается, с Зеленским не нужно было воевать. Он сам гниет изнутри. Зе – это такая себе крошечка Цахес, уродливый душой карлик, который при определенных манипуляциях кажется всем красавчиком. А теперь давайте посмотрим, что за эти два года нам всем накидал этот красавчик.

Читайте такжеУкраинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко1. Зеленский построил в стране систему лингвистического апартеида. Собственно, он даже переплюнул расистов-африканеров времен апартеида в Южно-Африканском Союзе. Те чернокожим, банту, индусам и прочим цветным, пусть и в урезанном виде, но давали возможность учиться на родных языках. Да, универчики и школы были погаже, финансирование по остаточному принципу, но у них это было. Зато чего не было точно даже в стране развитого апартеида времен Балтазара Форстера и Питера Бота – это штрафов за использование людьми своего родного языка. Даже расисты-африканеры до такого додуматься не смогли. Зеленский смог.

2. Зеленский демонтировал последние остатки социального государства. Это проявляется во всех сферах – образовании, медицине, социальном обеспечении малоимущих. А малоимущие – это подавляющее большинство в стране Зеленского.

Зеленский ликвидировал систему полного среднего образования для всех детей. Дальше будет все та же им любимая сегрегация. Как сказала бы соратница Зеленского Третьякова – детям низкого социального качества не нужно учиться в старших классах. В стране Зеленского для большинства теперь недоступно будет даже полное среднее образование.

Зеленский продолжает второй этап медицинской реформы гражданки США Супрун, который сводится к следующему – закрытию всех неприбыльных медицинских учреждений и введению тотальной оплаты за все медицинские услуги. По сути, уже сегодня в государственную больницу идут люди исключительно от финансовой безысходности. Это итог реформы Супрун, продолжателем которой непосредственно является Зеленский.

3. Зеленский построил страну тотальной несправедливости, в которой ушлое меньшинство имеет доступ к бюджету и перераспределяет его на свои мародерские нужды. А миллионы остальных людей продолжают жить в тотальной нищете. 62% бюджета страны идет на чиновников, силовиков и обслуживание внешнего долга.

В стране, где подавляющее большинство пенсионеров получают пенсию до 2 тыс. гривен, в это же время в министерствах и ведомствах выписывают себе космические премии, члены набсоветов ежемесячно получаю зарплаты в сотни тысяч. В стране Зеленского рядовой почтальон получает 5 тыс. в месяц, а глава государственной и убыточной Укрпочты Смилянский – 2 миллиона в месяц, и персонально для Зеленского в этом нет ничего вызывающего и оскорбительного.

Читайте такжеАмериканцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет4. Зеленский вошел в преступный сговор с олигархами и монополистами, раздевая миллионы людей воровскими платежками за услуги ЖКХ. В стране Зеленского сознательно нарушается 13 ст. Конституции Украины, согласно которой все недра страны принадлежат всему народу, а их использование не может быть во вред человеку и обществу. Но тот же газ украинской добычи продается украинцам по цене иностранного, а разница присваивается кликой олигархов, мародеров и ближайшим окружением Зеленского.

5. Зеленский добровольно ликвидировал субъектность страны, введя де-факто через набсоветы, посольства, руководимые извне антикоррупционные структуры и неправительственные организации прямое колониальное управление Украиной. Не в Украине решается, где будет закупаться вакцина от ковида, кому будет продан "Мотор-Сич", какую операционную систему установят в правительственных органах, или кто может или не может возглавлять НАБУ. Посол США проводит селекторное совещание с мэрами городов Украины и вызывает через соцсети на ковер профильных министров. Не уверен, что такое в XXI веке возможно даже в Габоне. Но в колониальной Украине Зеленского – это норма.

6. В Украине Зеленского за 2 года не построено ни одного общественно-значимого инфраструктурного объекта – аэропорта, морского порта, крупного моста, нового завода, окружной дороги в столице – вот абсолютно ничего, что можно было бы посмотреть и пощупать. Зато в Украине Зеленского базовую работу государства – ремонт дорог, на которые из госбюджета выделяется каждый год десятки миллиардов – додумались назвать "большой стройкой", придав этому обыденному событию эпохальное значение. Украина Зеленского – это страна информационных жуликов.

7. Зеленский, получив запредельную поддержку в обществе, так и не осмелился решить вопрос интеграции Донбасса в большую Украину. Напротив, Зеленский продолжил в этом направлении политику своего предшественника ультраправого националиста Порошенко, и все это время проводит имитацию переговорного процесса во главе с порохоботами Кулебой, Кравчуком и прочими Резниковыми. При Зеленском неподконтрольные территории точно не будут возвращены в состав Украины, и сам Зеленский делает все возможное, чтобы именно так и произошло.

Читайте такжеПрезидентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация8. Зеленский негласно амнистировал всех преступников предыдущей власти. Оказывается, в стране никто не воровал, не мародерил, не банкротил банки, не создавал преступных схем по обогащению. Украина Зеленского стала коррупционным правопреемником Украины Порошенко.

9. Зеленский открыл доступ иностранным банкам к украинским черноземам. Это вторая крупнейшая махинация по отчуждению у миллионов украинцев их собственности, после бандитской приватизации 90-х годов. Украина Зеленского – это территория контроля транснациональными корпорациями.

10. И последнее. В Украине Зеленского нет будущего. Украина Зеленского – это страна-деградант. В стране Зеленского большинство людей становится только беднее, а самих людей все меньше и меньше. В Украине Зеленского ничего принципиально не поменяется ни в 2021, ни в 2022, ни в 2023 году. Ничего не будет построено. Ни одной принципиальной проблемы не будет разрешено. Мы все также будем должны МВФ. У нас все также будет дыра в пенсионном фонде. Все также будут вымирать люди. Здесь останутся такие же мизерные зарплаты. А у Зеленского как нет сейчас, так и не будет потом никакого плана. Ну, может только один. Но это точно не план для всей Украины.