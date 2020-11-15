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Коронавирусная буря накрывает Украину: в ближайший месяц выживет сильнейший

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

15 ноября 2020, 10:48

Ковид - это как очищающая буря, он показывает все изъяны социальной системы.

Карантин
В Украине ввели карантин выходного дня / УНИАН

Мэры ряда украинских городов не поддержали карантин выходного дня, поскольку его введение - это экономический вопрос. В сфере услуг работает огромное количество людей особенно в больших городах, например, во Львове, где сфера услуг более развита.

Все видели неэффективность первого карантина и самое главное, после него центральная власть не сделала абсолютно ничего для того, чтобы подготовиться к расширению эпидемии. И теперь мы ее встречаем фактически на том же уровне, что и тогда.

И, соответственно, люди не понимают, почему они должны это делать, поскольку эти меры являются половинчатыми. Плюс, многие в принципе не понимают опасность ковида, пока им не переболеют и безолаберно к нему относятся. И вишенка на торте - это общая неэффективность государства, которая не способна ни одного из принятых своих решений довести до конца и их проконтролировать.

Читайте такжеНовый бунт из-за карантина: мэр Львова отказался выполнять решение КабминаТолку от того, что Рада приняла законы о наказаниях за отказ от ношения масок, если никто за этим не следит. В той же Франции, Польше или Германии за любым решением следует контроль, который позволяет властям добиться нужных показателей. Но здесь, в Украине, за решением ничего не следует, кроме того, что отдельные монополисты и крупные ритейлеры "косят бабло".

Поэтому получается, что, с одной стороны, эти требования людей абсолютно закономерны и честны, потому что государство никак не поддерживает бизнес и ничем, кроме "распила", правящая верхушка не занимается. Это, к слову, и случилось с ковидным фондом - его распилили, думая, что мир вирусов живет своей жизнью. По факту чего мы видим, что почти вся верхушка, начиная от президента и заканчивая министрами, ушла на самоизоляцию. Как результат - Украина уже на следующей неделе рискует остаться с парой министров в Кабмине и парализованным Офисом президента. Но этого никто особо не заметит, потому что власть ни на что уже не влияет.

Читайте такжеБудет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдаунаИстория с "Велюром" весной всем показала простой факт - если топ-чиновники сами не придерживаются тех правил, которые они декларируют, то и остальным людям нет смысла их придерживаться. И я в этом их абсолютно поддерживаю - правила должны быть или общие для всех, или их не должно быть вообще.

Ковид - это как очищающая буря, он показывает все изъяны социальной системы. Они налицо: системы здравоохранения нет, государства, способного мобилизовать ресурсы и эффективно их использовать нет, элита абсолютно невменяема, и приняв решения, старается на них заработать по максимуму, а народ не хочет их контролировать и влиять, потому что плохо относится к себе. Всем просто наплевать и, когда нет эмпатии в обществе, то, соответственно, мы и получаем то, что сейчас видим. И всю красоту игры мы увидим тогда, когда войдем в пик эпидемии, к которому мы или уже подошли, или приблизимся к нему в течение месяца. Поэтому дальше вступает в силу дарвинистская логика - каждый сам за себя и выживает сильнейший.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

Юрий Романенко новости Украины коронавирус в Украине карантин выходного дня
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