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Украина строит морские базы, но до сих пор не знает, для чего

Александр Мусиенко

руководитель Центра военно-правовых исследований

22 октября 2020, 09:13

У Украины до сих пор нет понимания, какой именно флот она хочет строить. Поэтому даже наличие баз пока не обеспечит преимущества перед Россией.

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Украина до сих пор не определилась, с какой целью строит военно-морские базы в Черном море / ВМС Украины

Президент Владимир Зеленский в своем послании к Верховной Раде заявил о начале строительства двух государственных военно-морских баз в Черноморском регионе.

Напомню, что ранее президент Зеленский неоднократно посещал Мариуполь, Запорожье и Бердянск (где непосредственно должна появиться одна из таких баз) и говорил, что ее строительство может завершиться в 2021-2022 году (хотя ничего не мешало построить их значительно раньше).

Еще одна база - Оперативный центр координации и командования НАТО в Очакове - строится для координации действий партнеров, стран-членов НАТО, которые заходят в акваторию Черного моря для ее патрулирования.

Для Украины сегодня самое главное - сохранить ее фарватеры в Черном море, потому что мы именно морем отгружаем большую часть продукции, которая идет из украинских портов. И Россия неоднократно демонстрировала агрессивность, подходя к фарватерным линиям торговых путей, мотивируя это защитой "Турецкого потока", идущего по дну Черного моря.

Пока что лучшим залогом безопасности в Черном море являются корабли НАТО, которые сейчас сдерживают Россию от посягательств в то время, когда Украина обеспечивает защиту только материковой части.

Обе эти базы предусмотрены для ракетных и малых артиллерийских катеров, которые будут строиться по совместному украино-британскому проекту.

Хорошо ли, что они строятся? Конечно, да.

Можно ли это назвать уж слишком большим прорывом? Пожалуй, нет.

Читайте такжеКак британская военная база поможет Украине отвадить от себя РоссиюПотому что у Украины, несмотря на все это, до сих пор нет понимания, какой именно флот она хочет строить.

Если мы развиваем флот малых катеров и под них строим все мощности и базы - это неплохо, но это не создает большого преимущества перед Россией. Кстати, если строить именно флот малых артиллерийских катеров, то они больше подходят для деятельности в Азовском море, чем в Черном, где этого недостаточно - там нужны либо серьезные фрегаты, или нужно делать акцент на авиации.

Кроме того, у нас для этого до сих пор не решен вопрос с вооружением таких катеров, ведь совместно с Великобританией мы строим только корпуса, а кто именно будет их вооружать - до сих пор неизвестно.

Если же мы планируем строить более мощный флот, то, конечно, нам нужно будет продолжать диалог с западными партнерами. Потому что, кстати, неизвестно, что Украине делать со своей программой корветов, то есть боевых кораблей. Сейчас у нас есть только один такой проект, который строят уже 10 лет и постоянно ищут на него деньги.

То есть нам, прежде чем достраивать эти базы, нужно иметь понятную концепцию, которая (желательно) включала бы в себя не просто закупку всего оборудования у наших партнеров, но и производства техники своими силами.

Реакция России на слова Зеленского здесь должна нас интересовать меньше всего, потому что она заинтересована в том, чтобы ВМС у Украины не было вообще. И на самом деле Кремль беспокоится по другим причинам, ведь Украина не просто заявила о намерениях увеличивать расходы на военно-морские силы, а пытается заручиться поддержкой различных государств, в частности Турции и Великобритании, с которыми уже подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, специально для Главреда

НАТО Владимир Зеленский послание ВМС Украины военно-морская база в Азовском море Александр Мусиенко
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