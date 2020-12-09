УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

В Крыму началась "водная паника"

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

9 декабря 2020, 09:57

Крымская вода станет показательным тестом на принадлежность к "кремлёвской сети".

Крым, вода
Воды в Крыму не осталось / УНИАН

В Крыму - паника. Оккупационная власть полуострова просит жителей Крыма и Севастополя не закупать "сотнями декалитров" бутилированную воду и воду для кулеров, а также не делать "без необходимости" запасы воды.

В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам — источник в т.н. "правительстве Крыма".

Читайте такжеПочему люди скоро начнут бежать из КрымаПредвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.

Тарас Березовец новости Крыма Северо-Крымский канал
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
С 1 января украинцы станут бесправными рабами поставщиков ЖКХ-услугС 1 января украинцы станут бесправными рабами поставщиков ЖКХ-услуг Запад поставил крест на Украине, но отказаться от нее уже не можетЗапад поставил крест на Украине, но отказаться от нее уже не может Как я перестала слушать Киркорова и ГазмановаКак я перестала слушать Киркорова и Газманова Иллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и КравчукИллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и Кравчук Рейтинги YouTube обломали монетизаторов любви к родинеРейтинги YouTube обломали монетизаторов любви к родине
Следующий материал

Последние новости

10:45
Шах не умер, ишак не сдох, или Почему Украина "застряла" в Минске
10:30
Локдаун в Украине введут после праздников: документ Фото Видео
10:28
Украине грозит продление карантина: СМИ назвали сроки
10:25
Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря
09:59
"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ Видео
Реклама
09:57
В Крыму началась "водная паника" мнение
09:56
Человек-паук 3 вернет Питера Паркера из другой франшизы
09:42
Украинцы продают коров и золото, чтобы вылечиться от коронавируса - врач Видео
09:10
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
09:06
Когда в Украине введут локдаун: в правительстве назвали неожиданные даты Видео
08:54
COVID-19 в Киеве снова набирает обороты: опубликованы неутешительные данные
08:29
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны и полезная перестановка Видео
08:22
Меньше чем за два года Зеленский превратился в политический труп мнение
08:10
Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни Видео
08:01
Коронавирус в Украине 9 декабря: болезнь побороли больше украинцев, чем заразились Видео
07:33
Когда вакцина доедет до Украины, она уже может стать опасной – эпидемиолог Александрин
07:32
Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии COVID-19 Видео
07:29
Врач объяснил, кто из пациентов с COVID-19 склонен к суициду Видео
07:15
У Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявления об уступках России Видео
07:01
Жена Дзидзьо Slavia похвасталась гладенькими ножками на пикантном фото
Реклама
06:53
"Заговор" Запада: почему из Украины делают нищую страну мнение
06:47
Донбасс не получится вернуть силой: главнокомандующий ВСУ назвал причины
06:28
Магнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок сил Видео
06:03
Военная помощь Украине и санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США одобрили оборонный бюджет Видео
05:37
В моде замшевые сумки, которыми хочется завладеть немедленно - фото Фото Видео
05:23
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
05:09
"Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников
04:44
Протесты в Армении: эксперты оценили шансы на отставку Пашиняна из-за поражения в Карабахе Видео
04:15
Названы самые опасные симптомы COVID-19 Видео
03:52
В ЕС потребовали поднять цены на электричество для украинцев Видео
02:11
Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего Видео
01:34
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
00:52
Самый нежный и красивый голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
00:23
Коронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене
08 декабря, вторник
23:51
Динамо - Ференцварош: неожиданный результат матча Лиги чемпионов Фото
23:27
Врачи бьют тревогу​: появились подробности загадочной болезни в Индии Видео
22:56
Коронавирус в Украине 8 декабря: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов Видео
22:55
Скончались шесть участников испытаний вакцины от коронавируса Pfizer​ Видео
22:23
В центре Киева произошла кровавая поножовщина, есть жертва
22:20
Хуже коронавируса: человечеству предрекли новую катастрофу Видео
Реклама
22:09
Швейцария бьет тревогу из-за действий Путина в Крыму Видео
22:08
Как приклеить накладные ресницы и стать неотразимой Видео
21:46
Названы секс-позы, которые сжигают больше всего калорий Видео
21:43
Прайд под угрозой: в зоопарке Барселоны у львов обнаружили коронавирус Видео
21:35
Как долго сохраняются симптомы COVID-19: появилось новое исследование​ Видео
21:33
Три поворота в образе жизни, которые снижают холестерин Видео
21:32
В Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса Видео
21:09
"Люди мрут от холода": жители Крыма жалуются на жуткие условия в больницах
21:08
Красиво и полезно: 11 съедобных цветов Видео
21:04
Сколько дней до прививки от коронавируса нельзя пить алкоголь: ответ эксперта Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять