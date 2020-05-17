В противостоянии с США Китай обречен на разгром

Вся китайская экономика основана на сумасшедших долгах

Известно, что Китай является держателем долговых обязательств США, примерно на сумму в триллион долларов. И недавно прошла информация, что китайское правительство может выбросить долговые обязательства США, угрожая Америке, которая всерьез задумалась заставить Китай заплатить за пандемию. Однако есть любопытный момент в этой истории - США тоже владеют долговыми обязательствами Китая, причем часть из них относятся еще к императорскому Китаю, часть - к недолго просуществовавшей республике до образования КНР. Но и коммунистический Китай брал в долг, причем так, что императорам и не снилось. Общая сумма обязательств Китая перед США оценивается в 1,6 трлн долларов. При этом Китай при восстановлении отношений с США в 1979 году принял на себя обязательство отвечать по всем долгам страны, включая и прошлые периоды.

Аналогичная история была и в Великобританией, хотя суммы были существенно меньшими. И в 1987 году Маргарет Тэтчер добилась от Китая погашения всех долгов императорского Китая, что создает определенный прецедент.

Вообще, играть в угрозы продажи чьих-то долгов как раз Китаю менее всего с руки. Созданная им модель экономики, подкорректированная в 2008 году в ходе кризиса, генерирует долг в совершенно катастрофических масштабах.

У нас очень любят приводить в пример долг США, переваливший на третий десяток триллионов долларов, но Китай по этому показателю занимает первое место в мире с совокупным долгом в 40 триллионов долларов (и это значение долга 2019 года - до эпидемии. Сейчас он еще вырос)

Читайте такжеОтветит ли Китай за коронавирусный адТакое положение дел совершенно неудивительно - китайское чудо основано на долгах, долгах и еще раз долгах. И начало этому чуду положила как раз Маргарет Тэтчер, которая именно в 1987 году договорилась с Китаем не только о выплате им императорского и республиканского долга перед Великобританией, но взамен договорилась о масштабных инвестициях и передаче промышленных технологий Китаю. Железная леди была в числе первых, кто уловил тенденции времени и своей железной рукой начала втаскивать Великобританию в новый постиндустриальный мир, суть которого в изложении "золотого миллиарда" выглядела вполне понятно - зачистка собственной промышленности и перевод производств в страны Третьего мира. В метрополии - постиндустриальное будущее, а новые колонии подсаживаются на технологическую и финансовую иглу новых колонизаторов. Конечно, возможности США были несопоставимы с возможностями Великобритании, и поэтому Штаты быстро опередили всех в этом соревновании.

Тем не менее, Китай получил почетное звание мировой мастерской, но взамен все глубже погружался в зависимость - и технологическую, и финансовую.

Фактически всё развитие Китая шло в кредит, и вырваться из этой зависимости можно было только одним способом - наращивать экспорт Читайте такжеПонесет ли Китай наказание за последствия коронавируса для миратемпами, превышающими рост долга. Именно поэтому для Китая ключевым параметром развития были заветные 7-8% роста экономики, ниже которых опускаться было решительно невозможно. Однако чудес не бывает - первоначальные темпы роста в десятки процентов схлопнулись, а кризис 2008 года добил модель развития. Китай попытался решить проблему сохранения промышленного потенциала через масштабное развитие внутреннего рынка, но сделать это было возможно только через новый масштабный всплеск долгов - теперь внутренних.

Поэтому 40 триллионов долларов долга Китая выглядят вполне адекватно. Стремительное развитие - это всегда пузырь. Это всегда масштабные дисбалансы, которые рано или поздно найдут слабое место и рванут. Китай как был, так и остался колонией. Только теперь с амбициями.