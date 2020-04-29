В Украине пометили "коронавирусные" дома: готовиться ли к Новым Санжарам-2

Эксперт рассказал, есть ли смысл предупреждать жильцов о том, что в их доме есть больной коронавирусом

В Днепре на домах, где проживают люди, госпитализированные с подозрением на коронавирус, решили пометить – на этих домах появились объявления, оповещающие других жильцов о таком соседстве. А ранее мэрия Днепра опубликовала электронную карту, на которой отмечены локации, где были подтверждены случаи заражения Covid-19.

К чему это приведет – к большей бдительности людей и, как следствие, к снижению заболеваемости или же к конфликтам и Новым Санжарам-2? А ни к чему. Эта практика ни будет иметь ни положительных, ни отрицательных последствий.

Украина – страна со слабым инстинктом самосохранения, и украинцам карантин уже "по барабану". Наше общество адаптировалось к новым условиям и воспринимает их просто как часть повседневной реальности. Потому не думаю, что, если люди узнают, что с ними по соседству живет больной коронавирусом, начнутся какие-либо большие проблемы.

К тому же, подобная практика существует на Западе. Так, например, в Израиле доступно приложение, которое позволяет в режиме онлайн отслеживать, в каком районе города какое количество больных. При этом не фиксируется передвижение больных, но отмечается локацию, где есть потенциальная угроза заражения. В частности, на этой карте видно, что в местах, где живут ортодоксы, зараженных больше, но при этом есть и совершенно чистые районы.

Потому украинские города, используя такую практику, не изобретают ничего нового. У нас просто обезьянничают, внедряя то, что передовые страны давно у себя делают.

Читайте такжеЧто не так с карантином в УкраинеТак что подобная практика как не поможет бороться с вирусом, так и не повлечет за собой конфликтов или проблем.

По большому счету Украина с коронавирусом не борется. Все, что мы получили, это псевдокарантин, причем без логики, какого-либо понимания последствий и попыток хоть как-то синтезировать информацию таким образом, чтобы выйти из ситуации с минимальными издержками из коронокризиса. Украина традиционно плывет по течению, посматривая на то, что делают другие, и периодически обезьянничая.

Известно, что мнения правозащитников по поводу практики "метить" дома, где есть зараженные коронавирусом, разошлись: одни считают, что в этом ничего зазорного нет, потому что не обнародуются персональные данные человека, не пишется фамилия и т.д., а другие, напротив, полагают, что такая практика нарушает права человека, потому что чаще всего люди в домах друг друга знают и вычислить заболевших не составляет труда, а тогда зараженные могут столкнуться с дискриминацией.

Однако, на мой взгляд, все это не имеет никакого значения. Все это – типичная украинская "лепка из мухи слона".Читайте такжеДвух лет карантина Украина не выдержит

Лучше бы наши правозащитники колыхались по поводу того, что наша "чрезвычайная ситуация", которая приобрела формат ограничения прав и свобод, не имеет ничего общего с Конституцией Украины. Лучше бы они сначала потрепыхались по поводу того, что Конституция за последнее время была нарушена 250 раз и дальше нарушается нашим карантином. Хотела бы власть организовать борьбу с эпидемией и карантин по уму, она бы ввела чрезвычайное положение, которое как раз и регулирует этот режим. А так, в итоге, вы легко можете посылать полицейского, если он делает вам замечание за то, что ходите без маски... Ведь власть все сделала так, что вы вправе так действовать – она сама нарушила все мыслимые и немыслимые законы.

Наши правозащитники – это такой же фейк, как весь наш карантин и чрезвычайное положение, которое нам подают как чрезвычайную ситуацию. Это фейковое государство и фейковый карантин. В этой истории нет ничего настоящего, кроме "бабла".

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда