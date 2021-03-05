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Всплывшие "плёнки Медведчука" ставят Порошенко в неудобное положение

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

5 марта 2021, 06:55

Оказалось, что кум Путина был никаким не оппонентом - он был партнером бывшего президента Украины.

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/ УНИАН

Действительно ли публикация разговоров Медведчука и Суркова ударит по Петру Алексеевичу?

Мне кажется что это так. Как и многие другие факты, повылазившие как во время его президентства, так и после. И я думаю надо ожидать еще и других разоблачений. Запасаемся поп-корном.

Главное в отношении этих записей: Порошенко и Медведчука связывали не столько политические интересы, сколько обеспечение личных сверхдоходов этих деятелей от эксплуатации прибыльных активов страны.

Да, даже самые упоротые прохоботы не могут отрицать двух фактов.

Медведчук довольно свободно и хорошо себя чувствовал во времена президентства Порошенко с 2014 по 2019 год.

Петру Алексеевичу приходилось общаться и сотрудничать с Медведчуком.

Но у дякул есть оправдание для их "седовласого гетмана": Порошенко был обречен это делать. Во-первых, западные партнеры этого требовали. Во-вторых - это был единственный способ вести переговоры с Путиным и освобождать наших пленных.

Читайте такжеНовые пленки о сущности Порошенко будут еще более потрясающимиОбнародованные разговоры Медведчука-Суркова подтверждают, что предметом этих переговоров были не столько политические, сколько сугубо коммерческие вопросы.

Кто хорошо знает Петра Алексеевича понимает: никогда политик в нем не побеждал коммерсанта. Более того, именно политика ему всегда была нужна для того, чтобы уверенно наращивать свои капиталы и активы. Осведомленные в нашей политической системе понимают, что президентская должность в Украине - это всегда контроль над самыми прибыльными активами страны. "Бизнесами" президентов всегда были газ, нефть, энергетика, металлургия. Именно поэтому Порошенко так упорно шел к этой должности.

Фактически, в то самое время, когда украинцы гибли на фронтах, Порошенко договаривался о поставках электричества в Крым на условиях россиян, сражаясь разве что за приемлемую для себя и своих бизнес-партнеров цену. Даже тендерные процедуры подстраивали под российских контрагентов.

Медведчук был никаким не оппонентом. Он был партнером Порошенко. Давний друг Петра Алексеевича создавал для него экономические и политические преференции, сам превращаясь во влиятельную фигуру. Ложью оказались и объяснения, что Медведчук был навязан Порошенко то ли русскими, то ли Меркель. Он сам предложил куму Путина стать "переговорщиком".

Думайте!

Петр Порошенко Виктор Медведчук Владислав Сурков Сергей Гайдай новости Украины
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