Как Украина будет латать дыру в бюджете на 100 миллиардов гривен

Проблему дефицита бюджета-2020 проще всего решить, получив кредит от МВФ / zn.ua

Дефицит украинского государственного бюджета-2020 – рекордный. Речь идет о дыре в размере около 100 миллиардов гривен. Прежде всего, такой дефицит в этом году возник из-за увеличения расходов государства на борьбу с коронавирусом, а также из-за падения украинской экономики, которое также было обусловлено эпидемией и карантинными ограничениями. А, учитывая, что тенденции с преодолением пандемии в мире пока неутешительны, то есть вполне может продлиться режим карантина и ограничений, все кризисные моменты с этого года перекочуют на следующий, 2021-й.

Дефицит бюджета любой страны может покрываться только из двух источников – увеличение государственного долга (как внутреннего, так и внешнего) и печать денег.

У Украины сегодня есть возможность привлекать долговой ресурс и средства для нужд бюджета не только от МВФ (это лишь один из источников), но и самым простым путем – через выпуск облигаций внутреннего государственного займа и облигаций внешней государственной ссуды. Именно таким путем и идет Украина.

Читайте такжеБюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляцияКонечно, с деньгами МВФ все становится намного проще, потому что за траншами от Фонда поступают и транши из других источников, в частности, от Евросоюза. Кроме того, на сотрудничество страны с МВФ ориентируются другие кредиторы и инвесторы. Поэтому продолжение сотрудничества с Фондом намного бы упростило и облегчило бы привлечение долгового ресурса Украиной для нужд бюджета, прежде всего, для покрытия его дефицита.

И хотя до конца 2020 года остается крайне мало времени, гипотетически еще сохраняется вероятность получить транш от МВФ. Однако для этого Украина должна выполнить два направления требований: политические и экономические.

Политические – сводятся к тому, что украинская власть должна сделать что-то с последствиями решения Конституционного суда, которое наши западные партнеры воспринимают как отход от политики борьбы с коррупцией. В принципе, эта проблема вполне может быть решена еще в этом году, в частности, в декабре – на следующих заседаниях Верховной Рады.

Экономические требования касаются лишь уменьшения дефицита бюджета, который планируется принять на следующий год. Пока в проекте бюджета правительство заложило дефицит на уровне 6% ВВП (270 миллиардов гривен). Я думаю, что МВФ хочет видеть, по крайней мере, не более 5% ВВП. То есть правительству нужно продемонстрировать уменьшение дефицита бюджета еще на 30 миллиардов гривен.

При этом для граждан, в принципе, нет прямых и очевидных последствий выделения или невыделения транша МВФ, потому что эти средства поступают по статье "макрофинансовая поддержка". Как правило, половина этой суммы идет Национальному банку для пополнения золотовалютных резервов, а вторая половина – правительству, прежде всего, на покрытие дефицита бюджета.

Прямой связи нет, но очевидно: чем больше проблемы бюджета, тем меньше он может тратить на социальные статьи, в том числе на повышение зарплат, пенсий и тому подобное. И наоборот – чем лучше возможности бюджета, тем больше растут социальные платежи.

Как известно бывший министр финансов Игорь Уманский призвал к публичному секвестру государственного бюджета-2020 на 100 миллиардов гривен. Но лично я не вижу смысла в том, чтобы сейчас публично демонстрировать плохое состояние бюджета, потому что это, наоборот, уменьшит наши шансы на продолжение сотрудничества с МВФ и другими партнерами.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда