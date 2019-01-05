Порошенко и Эрдоган встретились в Стамбуле

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко с супругами

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила пресс-служба Порошенко, президенты обсудили пути укрепления стратегического партнерства и вопросы освобождения осужденных в РФ украинцев.

"Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли", - сказано в сообщении.

Порошенко и Эрдоган отметили положительную динамику в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также рост взаимных туристических потоков.

Напомним, Петр Порошенко прибыл в Стамбул, где примет участие в церемонии подписание указа (томоса) об автокефалии для ПЦУ, которая состоится 5 января 2019 года за день до совместного богослужения Константинопольского патриарха Варфоломея и главы ПЦУ Епифания.

Порошенко заявил, что Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей является "соучредителем новой Украины", выразив мнение, что "в мире нет денег, за которые можно было бы купить таких людей", как Варфоломей.