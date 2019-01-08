Получил удар в глаз: журналист рассказал историю о "пьяном Порошенко"

Петр Порошенко во время выступления в Новых Петровцах / Скриншот/5 канал

История о том, что президент Петр Порошенко выступал в состоянии алкогольного опьянения во время демонстрации новых образцов военной техники для Нацгвардии в Новых Петровцах 4 апреля 2015 года является ложной, заявил известный журналист Юрий Бутусов.

Он подчеркнул, что присутствовал в то время на мероприятии и стал свидетелем событий, произошедших на полигоне.

Бутусов подчеркнул, что попал на полигон в Новых Петровцах, где проводились стрельбы.

"Там произошел инцидент, который объясняет состояние Петра Алексеевича.Когда президенту показывали снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, которая была установлена для стрельбы на станок, чтобы было удобно стрелять стоя, Порошенко предложили выстрелить.

Вокруг президента были генералы Нацгвардии и Вооруженных Сил, военной разведки, Госохрана, СБУ, в общем куча людей с большими званиями. Толпа была немалая, и все генералы сочли своим долгом сказать что-то президенту про характеристики винтовки - "Баррета" или чего-то еще на 12,7 мм, причем было очевидно, что ни один из них не имеет понятия, что это за оружие. К таким крупнокалиберным снайперкам у начальства благоговейное отношение как к "вундерваффе", и внимание к 12,7 мм на "показухах" всегда очень забавно.

Так вот, Петр Алексеевич решил выстрелить из столь хваленого ствола. Несмотря на обилие "специалистов" в лампасах, и обилие модно одетых охранников, рядом с президентом не оказалось никого, кто бы ему рассказал, что очень важной характеристикой винтовки калибра 12,7 мм, о которой надо бы рассказать в первую очередь, является ее мощная отдача!

К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем - после выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу!

Это было похоже на легкий нокдаун, но глаз, как видно, уцелел, крови не было. А тогда я подумал, что президенту станет плохо. Президент приехал бледный, очевидно, после бессонной ночи, а тут лицо здорово покраснело. Но надо отдать должное, Порошенко не раскис и не уехал, что вполне логично было бы ожидать, а решил держать удар. Генералы, как нашкодившие котята, сразу стыдливо притихли. А Порошенко несмотря ни на что, подход к прессе не "слил". Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и охрану, которые не в состоянии подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук. Думаю, он даже не понял, что вся эта толпа в погонах были обязаны его предупредить, прежде чем разрешить ему сделать выстрел. Впрочем, военных и охранников с самостоятельным мышлением президент вокруг себя не терпит, так что остановить его и подсказать, конечно, было некому. Я в тот момент подумал, что если у него так организована его собственная безопасность, то что ж тут требовать в других вопросах... В данном случае, за назначение послушных и неспособных сказать президенту "стоп" силовиков на ответственные посты, Петр Алексеевич вполне закономерно получил в глаз! Символично получилось, прям-таки типичный случай для Порошенко - назначенные им генералы подставили под удар своего главнокомандующего, и никто при это не виноват, кроме него самого!", - написал Бутусов в Facebook.

Он добавил, что после этого эпизода Порошенко натянул на правый глаз кепку, и произнес речь перед собравшимися.

Напомним, ранее лидер Соцпартии и экс-советник главы МВД Илья Кива заявил, что президент Петр Порошенко во время Майдана злоупотреблял алкоголем.