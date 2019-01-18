"Путин не отстанет": российский политолог рассказал о новой тактике Кремля по Украине

18 января 2019, 05:31

По словам политолога, некоторые кандидаты в президенты Украины почти открыто заявляют, что действующие власти "не умеют разговаривать с россиянами".

Путин, Украина
Президент России Владимир Путин / zn.ua

Накануне президентских и парламентских выборов в Украине Кремль избрал тактику выжидания, чтобы "посмотреть, что будет на выборах".

Такое мнение выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в комментарии Апострофу.

"Путин от Украины никогда не отстанет. Задачей Путина и его окружения является уничтожение Украины как суверенного государства и полного подчинения ее так называемому "русскому миру". Сейчас ситуация так быстро меняется, что тут вообще трудно что-либо прогнозировать. Но, скорее всего, сейчас в Москве избрали тактику выжидания, чтобы посмотреть, что будет на выборах в Украине. В Кремле ждут, что появится руководство, которое их больше устраивает", - говорит Пионтковский.

По словам политолога, некоторые кандидаты в президенты Украины почти открыто заявляют, что действующие власти "не умеют разговаривать с россиянами".

"Мы лучше знаем и лучше договоримся". В Москве это внимательно слушают и ждут. Но для Москвы разговор может быть только один - большее количество уступок и большая капитуляция. Эти кандидаты в президенты Украины - честные украинские патриоты, но они до конца не понимают природу российской власти и имеют какие-то иллюзии, что приедут, сядут с (Владимиром) Путиным, что-то напишут на бумажке и договорятся. Но такого не будет. А Москва пока решила подождать и посмотреть, что из этого выйдет", - заключил Пионтковский.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

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Россия Украина Кремль Владимир Путин президентские выборы в Украине выборы в Украине Андрей Пионтковский
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