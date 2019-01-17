"Патриот-президент" Порошенко угодил в скандал из-за рекламы в поддержку томоса

17 января 2019, 22:07

Фото священника было использовано без его ведома.

Петр Порошенко
Петр Порошенко угодил в скандал из-за своей агитационной рекламы / сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко угодил в скандал из-за своей агитационной рекламы.

В Тернопольской области в начале января появился билборд с изображением отца Бучачской епархии Украинской греко-католической церкви Игоря Джиджоры. При этом плакат сообщает, что батюшка якобы "поддерживает патриота-президента" и заодно поздравляет соотечественников с томосом.

Фото вызвало немалый ажиотаж в соцсетях: участие священников в политической агитации многим пришлось не по душе. Некоторые увидели особый символизм в том, что билборд в поддержку "патриота-президента" разместили над разбитыми окнами. Кто-то в шутку назвал рекламу "политическим православием".

Читайте такжеСоциологи выяснили место Порошенко в президентском рейтинге после ТомосаОднако в последствии выяснилось, что фото священника было использовано без его ведома. Более того, священникам УГКЦ категорически запрещается участвовать в политической агитации.

"Данный священнослужитель не давал никакого разрешения на использование его фото на рекламном щите политического содержания, и его изображение на щите было размещено даже без его ведома", – заявили в епархии.

По просьбе священнослужителя рекламный щит уже демонтировали. А епископы УГКЦ анонсировали "усиленные молитвы за честные и справедливые выборы 2019 года".

Скандал с рекламой Порошенко
Скандал с рекламой Порошенко / facebook.com/andriy.manchuk

Читайте также"Он лжец. Он врет": иерусалимский патриарх обличил политические интриги в Украине из-за томосаРанее в Сети возмутились из-за целования рук Порошенко во время томос-тура. На глазах у толпы охранники президента заломали мужчину, который пытался, что-то спросить у уважаемого гостя.

Напомним, Порошенко заявил, что получение томоса – это, по сути, первый шаг к возвращению Донбасса и Крыма. По его словам, для Кремля единство и солидарность мира с Украиной в ответ на агрессию России в Азовском море стало "холодным душем".

Как сообщалось, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

Позднее Константинополь обнародовал текст томоса об автокефалии ПЦУ. Документ опубликован на официальном сайте патриархии.

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