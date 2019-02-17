Волкер обвинил Россию в отказе от переговоров по Донбассу

Курт Волкер / Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Россия не проявляет интереса ко встречам по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, на уровне помощника президента РФ Владислава Суркова.

По его словам, РФ не желает предпринимать действий по урегулирования конфликта на востоке Украины во время президентской компании в Украине.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - подчеркнул Волкер на полях Мюнхенской конференции.

Он также отметил, что Россия отказывается имплементировать минские соглашения, передает Интерфакс-Украина.

"Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - добавил Волкер.

Накануне вице-президент США Майк Пенс обвинил РФ в попытке силовой перекройки границ.

Ранее Волкер заявлял, что в случае отказа РФ освободить захваченных украинских моряков, ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России.